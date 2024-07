Przejście przez ten most samo w sobie jest wystarczająco przerażające. By przeprawić się 400-metrową kładką rozwieszoną ponad kilometr nad poziomem morza, niektórzy trzymają się lin, inni idą na czworakach, a część wręcz zamyka oczy!

Reklama

Most widokowy w Xiuwu był atrakcją chińskiej prowincji Henan ledwie od dwóch tygodni. Był, bo władze zostały zmuszone do zamknięcia go - po tym jak na szklanej powierzchni zaczęły pojawiać się wyraźne rysy. Turyści na moście byli przerażeni, gdy most zaczął pękać pod ich stopami!

Dochodziłem już do końca, gdy usłyszałem głośny huk. Nogi zaczęły mi się trząść. Spojrzałem pod moje stopy - szkło było rozbite! Ludzie wrzeszczeli. Ja też krzyczałem: "jest pęknięte, szkło jest naprawdę pęknięte". Zacząłem biec, popychając ludzi przede mną. Byłem przerażony - CNN powołuje się na relację świadka.

Jak podają cytowane przez CNN władze parku narodowego, most zamknięto tymczasowo. Inspekcja rzeczywiście wykazała pęknięcia, ale ponoć nie stwarzały one zagrożenia dla odwiedzających. Pęknięty szklany panel ma zostać wymieniony.

Ekipa remontowa na szklanym moście

Zobacz także