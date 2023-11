Śnieżnobiałe zęby to marzenie większości ludzi na tym świecie. W końcu, hollywoodzki uśmiech oznacza sukces, a uśmiechnięte osoby uchodzą za bardziej sympatyczne, pewne siebie, a nawet kompetentne! Jak sprawić, by dołączyć do tego elitarnego grona, a twoje zęby stały się bielsze, bez wydawania fortuny w gabinecie stomatologicznym? Wypróbuj nasze domowe sposoby na wybielenie zębów i zachwycaj uśmiechem!

Jak wybielić zęby w domu?

Jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych metod na śnieżnobiały uśmiech jest unikanie produktów barwiących zęby takich jak: borówki amerykańskie, jagody, jeżyny, żurawina, winogrona, kolorowe sosy np. pomidorowy, chilli i niektóre barwiące słodycze. Należy ograniczyć też picie kawy, herbaty (też zielonej) i czerwonego wina. Pamiętaj, że również palenie sprawia, że zęby są bardziej żółte. Istnieją również naturalne metody na rozjaśnienie zębów. Jedną z nich jest stosowanie aktywnego węgla, który dzięki swoim zdolnościom pochłaniania zanieczyszczeń wybiela zęby oraz delikatnie ściera osad nazębny. Inny pomysł? Do pasty do zębów dodaj sproszkowana kurkumę, która ma właściwości wybielające, przeciwgrzybiczne oraz przeciwbakteryjne. Pamiętaj jednak, że te rozwiązania mogą nie dać spektakularnego efektu, a niektóre domowe środki takie jak czyszczenie zębów sodą oczyszczoną czy solą mogą być zagrożeniem dla twojego szkliwa.

Zęby możemy wybielić również optycznie, dzięki dobraniu odpowiedniego koloru pomadki do ust. Używaj czerwoną szminkę z niebieskimi tonami oraz zimne fioletowy, ponieważ chłodne odcienie sprawią, że twój uśmiech będzie wydawał się bielszy. Niestety, działa to również w drugą stronę! Pomadka w kolorach takich jak beżowy nude, brąz, pomarańcz, koral czy róż podkreśli żółty odcień zębów.

Najskuteczniejszy sposób na bielsze zęby

Najważniejszym czynnikiem w trosce o biały uśmiech jest jednak odpowiednia pielęgnacja jamy ustnej i codzienne, przynajmniej 2-minutowym szczotkowanie zębów. A skąd mieć pewność, że robisz to prawidłowo? Tu z pomocą przychodzi technologia soniczna i szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean. Szczoteczka soniczna wykonuje aż do 62 tysięcy ruchów na minutę, pomagając czyścić zęby dynamicznie i skutecznie za pomocą fal sonicznych. Dobierając odpowiednią główkę do szczoteczki Philips Sonicare ProtectiveClean, np. Optimal White możemy jeszcze zwiększyć efekt rozjaśnienia zębów.

Jej twardsze umieszczone centralnie włosie usuwa przebarwienia, a miękkie boczne czyści powierzchnię zęba, nie podrażniając przy tym dziąseł. Badania kliniczne wykazały, że ta specjalistyczna główka zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu! Korzystanie ze szczoteczki Philips Sonicare ProtectiveClean jest bezpieczne. Technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru, pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej. Szczotka posiada czujnik nacisku, który rejestruje i informuje nas, gdy zęby i dziąsła szczotkowane są zbyt mocno. Dodatkowo dzięki technologii BrushSync szczoteczka automatycznie dobierze optymalny tryb pracy i poziom intensywności do główki, której automatycznie używasz oraz obliczy indywidualne zużycie włosia i przypomni o wymianie główki na nową.

Dodatkowo szczoteczka soniczna pozwoli nam również dłużej utrzymać efekt wybielania, jeśli zdecydujemy się na wybielanie w gabinecie dentystycznym. Zanim jednak zdecydujesz się na ten zabieg i wydasz pieniądze, warto wcześniej wypróbować metodę z unikaniem barwiącego jedzenia i picia oraz odpowiednią pielęgnację jamy ustnej.

