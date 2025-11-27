David Harbour, znany z roli Jima Hoppera w serialu "Stranger Things", już na początku swojej aktorskiej drogi zmagał się z poważnym uzależnieniem od alkoholu. W szczerym wywiadzie dla "The Guardian" aktor przyznał, że jego życie osobiste i zawodowe było zrujnowane. Alkoholizm zniszczył relacje, zdrowie oraz doprowadził do skrajnego załamania psychicznego.

Myśli samobójcze i choroba psychiczna

W wieku 25 lat David Harbour doświadczył silnego epizodu maniakalnego. W wyniku tego incydentu rodzice przewieźli go do szpitala psychiatrycznego, gdzie otrzymał diagnozę - choroba afektywna dwubiegunowa typu II. Aktor wspominał, że w tamtym okresie łączył swoje przeżycia psychiczne z intensywnymi poszukiwaniami duchowymi, które dodatkowo potęgowały objawy choroby.

Harbour przez wiele lat miał trudności z regularnym przyjmowaniem leków. Jak mówił w rozmowie z Marciem Maronem, "miałem problemy z przyjmowaniem i odstawianiem leków. Włączałem je i wyłączałem".

Kot, który ocalił życie. Emocjonalne wyznanie aktora

W jednym z wywiadów aktor zdradził, że miał myśli samobójcze. Przed najgorszym powstrzymała go troska o ukochanego kota. W 2021 roku wspominał: "To, co mnie powstrzymało, to myślenie: 'Kocham tego kota! Kto się nim zaopiekuje?'".

Dodatkowo przyznał, że przerażała go wizja śmierci w samotności. Bał się, że nikt nie odkryje jego ciała przez wiele dni, a jego kot będzie skazany na przerażający los.

Powrót do "Stranger Things" w cieniu kontrowersji

Pomimo osobistych dramatów, David Harbour wrócił do trzeźwości, w czym pomógł mu program 12 kroków. W programie uczestniczył już od wczesnych lat dwudziestych, co jak podkreślał, miało ogromne znaczenie w jego procesie zdrowienia.

W 2025 roku Harbour ponownie pojawił się jako Jim Hopper w piątym sezonie "Stranger Things". Jednak jego powrót na ekran nie odbył się bez kontrowersji. Media informowały o rozstaniu aktora z Lily Allen. Prasa sugerowała, że powodem miała być jego niewierność.

Pozew Millie Bobby Brown. Co wydarzyło się na planie?

Równolegle pojawiły się doniesienia o pozwie sądowym złożonym przez Millie Bobby Brown przeciwko Davidowi Harbourowi. Aktorka zarzuciła mu nękanie podczas przygotowań do finałowego sezonu "Stranger Things". Według informacji przekazanych przez Daily Mail, wewnętrzne śledztwo w tej sprawie trwało miesiącami. Mimo oskarżeń, 6 listopada oboje pojawili się razem na czerwonym dywanie podczas światowej premiery piątej odsłony serialu, pozując wspólnie do zdjęć.

Harbour, mimo osobistych i zawodowych turbulencji, kontynuuje swoją karierę aktorską, jednak jego przeszłość wciąż rzuca cień na teraźniejszość.

Millie Bobby Brown i David Harbour fot. AFF/ABACA/Abaca/East News