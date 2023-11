"Love Island" początkowo budziło mieszane uczucia. Pomysł wywiezienia grupy młodych atrakcyjnych osób w odległe miejsce, by szukały tam miłości przed kamerami, nie każdemu przypadł do gustu. A jak program odebrała Doda? Sama również ma za sobą epizod w reality show, więc dokładnie wie, z czym wiąże się udział w takim przedsięwzięciu. Jak się okazuje, niespecjalnie podoba jej się pokazywanie publicznie "kiełkowania miłości". Jak mówi, prawdziwa miłość nie potrzebuje publiczności. O samym show ma jednak zdecydowanie dobre zdanie. Przyznaje była od niego uzależniona, tak jak jej mama od serialu "Zniewolona". Zobaczcie, co powiedziała Doda reporterce Party.pl

