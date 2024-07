Związek Haliny Mlynkovej i Leszka Wronki to prawdziwa idylla. Zakochani starają się spędzać ze sobą jak najwięcej czasu, kariera obojga ma się świetnie, a oni sami planują już wielki ślub. Ostatnio odwiedzili jedną ze śniadaniówek, gdzie opowiedzieli o swoim związku, który wzbudza coraz więcej zainteresowania w kolorowej prasie. Przypomnijmy: Zakochana Mlynkova z narzeczonym w Warszawie. Pierwszy raz po jego pobiciu

Ceremonia ma odbyć się już w lutym, a przyszli małżonkowie powoli czynią pierwsze przygotowania. Ślub odbędzie się oczywiście w Pradze i jak donosi "Party", będzie to bardzo bogata uroczystość na około 700 osób i ma kosztować aż pół miliona złotych. A co z suknią ślubną? Magazyn twierdzi, że wokalistka poleciała właśnie do Londynu na przymiarki do salonu słynnej Very Wang. Nie wyklucza jednak, że postawi na któregoś z polskich projektantów.

Piosenkarka właśnie poleciała do Londynu, gdzie jest umówiona na przymiarki w salonie znanej projektantki Very Wang. Po powrocie do kraju Halinka planuje też odwiedzić kilka salonów polskich projektantów i dopiero wtedy podejmie decyzję co do wyboru sukni. Gdzie odbędzie się ceremonia? Para pod uwagę bierze zabytkowy pałac w centrum Pragi oraz otoczony przepięknym parkiem pałac w Pruhonicach. Choć wynajęcie pałacu i zorganizowanie wesela na ok. 700 osób będzie kosztowało ok. pół miliona złotych - czytamy w "Party".

To będzie ślub roku?

Halina Mlynkova i Leszek Wronka pod studiem DDTVN: