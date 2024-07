"Rezydencja" będzie nowym serialem stacji TVP, który choć do ramówki trafi dopiero we wrześniu, już jest o nim bardzo głośno. Do tej pory z dwóch powodów. Pierwszy to sam fakt, że tasiemiec ma być polską "Dynastią", drugi to jego gwiazdorska obsada. Wreszcie od niedawna jest jeszcze trzeci powód. Jest nim wojna o rolę Alexis między Grażyną Szapołowską, a Katarzyną Figurą. Rola, jak pisze "Super Express" prawdopodobnie przypadnie tej pierwszej.

Reklama

- Negocjacje trwały za długo. Produkcja musiała ruszać. Figura chciała około 15 tysięcy złotych za jeden dzień zdjęciowy, a produkcja może jej zapłacić nie więcej niż 8 tysięcy - powiedziała gazecie osoba pracująca przy serialu.

Reklama

Producenci serialu jednak nie odpuszczają. Usilnie próbują dogadać się jeszcze z Figurą. Nie chcą tak łatwo zrezygnować. Miejmy nadzieję, że im się uda. Widok aktorki na ekranie zawsze przecież wzbudzał sporo emocji.



daks