Nie musisz wydawać tysięcy złotych na brylanty, by wyglądać szykownie! Nawet za niewielkie pieniądze jesteś w stanie kupić naprawdę niebanalną biżuterię, niekiedy bardziej oryginalną niż tą za bajońskie kwoty.

Już za kilkanaście złotych kupisz ręcznie robioną biżuterię, dzięki czemu masz gwarancję, że to co nosisz jest całkowicie niepowtarzalne. Podoba Ci się białe złoto, kolorowe kamienie i brylanty? Duże sieci jubilerskie mają "tańsze odpowiedniki" takiej biżuterii. Na ogół są one wykonane z rodowanego srebra, cyrkonii i barwionego szkła, ale nie tracą przez to swojego uroku.

Pamiętaj, że dobrze dobrana biżuteria ożywi nawet najskromniejszą kreację, dlatego warto mieć w swojej szkatułce kilka ciekawych egzemplarzy na wieczorne wyjścia.

W naszej galerii znajdziesz zarówno biżuterię na codzień jak i na specjalne okazje. Obejrzyj i wybierz coś dla siebie!

jm/kj



