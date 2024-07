1 z 9

By modnie przywitać wiosnę dobrze będzie mieć na sobie kolorowe szpilki. Nie tylko dodadzą pewności siebie, ale także poprawią humor i sprawią, że na polskich ulicach w końcu będzie kolorowo. Oprócz tego to one grają główne role w stylizacjach. Najlepiej wyglądają z szarymi lub czarnymi rurkami albo jednobarwnym płaszczem. Sprawdźcie razem z nami, które gwiazdy promują ten trend i wybrały szpilki nie pod kolor.