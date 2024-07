Iwona Węgrowska przyzwyczaiła nas już do tego, że w jej życiu sporo się dzieje, szczególnie tym uczuciowym. Nieco ponad tydzień temu wokalistka sfinalizowała rozwód z milionerem, z którym cieszyła się wspólnym szczęściem zaledwie kilka miesięcy. Media tymczasem już spekulują na temat jej nowego wybranka. Przypomnijmy: Iwona Węgrowska tłumaczy się z biznesów nowego partnera

Okazuje się, że to nie jedyne zmiany. Dziś rano Iwonę odwiedziły kamery "Dzień Dobry TVN", ale nie pod dotychczasowym adresem - Węgrowska jest bowiem w trakcie przeprowadzki. Celebrytka pochwaliła się w śniadaniówce swoją szafę, która jak sama przyznaje, jest imponujących rozmiarów. Przyznaje jednak, że przeprowadzka to ciężka sprawa.

Jestem cały czas na walizkach, jestem na etapie przeprowadzki i nie jest to fajne, bo tyle tych ubrań zwieźć co ja mam to naprawdę jest wielka sztuka - wyznała.