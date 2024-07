Kolejny atak w Niemczech! Pod jedną z restauracji w Reutlingen zginęła Polka, która została zaatakowana maczetą przez 21-letniego Syryjczyka. Już wczoraj wieczorem pojawiły się informacje, że ofiarą ataku mogła być Polka, ale MSZ nie potwierdziło tej informacji. Teraz jednak jest już oficjalny komunikat w tej sprawie.

Reklama

Policja niemiecka potwierdziła naszym służbom, że ofiarą ataku w Reutlingen w Badenii-Wirtembergii była polska obywatelka – poinformował dyrektor biura rzecznika MSZ, Rafał Sobczak.

21-letni Syryjczyk zaatakował kobietę maczetą w niedzielę około 16.30 w Reutlingen. Według informacji dziennika "Bild", mężczyzna i kobieta pokłócili się pod restauracją, w której pracowała Polka. Mężczyzna w pewnym momencie wyciągnął maczetę i zadał jej kilka śmiertelnych ran. Gazeta sugeruje również, że kobieta była w ciąży.

AKTUALIZACJA

Jak podaje tvn24.pl, sprawca pracował z Polką w restauracji od kilku tygodni. Według relacji osób, które ich znały, byli parą, a kobieta była w ciąży. 21-letni Syryjczyk wcześniej był częstym gościem w lokalu, a miesiąc temu zaczął w nim pracować. Podobno w niedzielę zachowywał się nerwowo i właściciel restauracji odesłał go do domu, ale on prawdopodobnie wrócił tylnymi drzwiami i na zapleczu pokłócił się z Polką, a później ją zaatakował.

Zobacz także

Polka nie miała przy sobie żadnych dokumentów, dlatego początkowo trudno było ustalić jej tożsamość, ale w nocy MSZ dostało potwierdzenie, że kobieta była Polką.

W tym momencie mamy informację, że władze niemieckie, policja niemiecka prowadzi szczegółowe wyjaśnienia oraz motywy działania sprawcy. Takie informacje będziemy na bieżąco otrzymywali, natomiast z uwagi na dobro rodziny, jak i ochronę danych osobowych, takich informacji nie będziemy mogli przekazywać osobom trzecim - tvn24.pl cytuje dyrektora biura rzecznika MSZ, Rafała Sobczaka.

Polka miała 45 lat. 21-letni Syryjczyk ranił też inną kobietę i mężczyznę. Napastnik znany był niemieckiej policji. Nie ustalono jeszcze, jak długo przebywał w Niemczech.

Do ataku doszło pod restauracją w Reutlingen

Eastnews

Reklama

Policja zatrzymała 21-letniego Syryjczyka