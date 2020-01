Małgosia Borysewicz ma problem związany z wychowywaniem synka! Mamy doskonale wiedzą, o co chodzi!

Małgorzata Borysewicz to jedna z popularniejszych uczestniczek "Rolnik szuka żony". W sierpniu 2018 roku wzięła ślub, w lutym 2019 r. powitała na świecie swojego pierwszego synka Ryszarda. Uczestniczka chętnie dzieli się informacjami na temat macierzyństwa w sieci. Tym razem opowiedziała o postępach swojego rocznego dziecka i zdradziła, co spędza jej sen z powiek. Co w wychowywaniu Rysia jest dla niej najtrudniejsze?

Małgosia Borysewicz o postępach swojego dziecka

Syn Małgorzaty i Pawła Borysewiczów za miesiąc skończy już rok. Mama bardzo chętnie dzieli się jego zdjęciami w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy obserwować jak rośnie. Okazuje się, że chłopiec zaczyna już stawiać pierwsze kroki, trzymając rodziców za rączkę, a jednocześnie zadziwia swoją mamę swoją ostrożnością:

Rysio jest bardzo aktywny. Jak stał w miejscu i się nie poruszał to było bezpieczniej. Teraz chodzimy za nim non stop. Oczywiście bardzo się cieszymy, że Rysiaczek jest aktywny fizycznie, się rozwija się prawidłowo, że za rączki nam tutaj chodzi, tupta, raczkuje gdzie się tylko da ale jest ostrożny i często mnie tym zaskakuje. Nie pcha się tam, gdzie jest ciemno.

Młoda mama zaznaczyła, że najbardziej stresujące jest dla niej karmienie dziecka. Małgosia postanowiła też powoli odchodzić od miksowania pokarmów dla synka, powoli ucząc do samodzielnego jedzenia:

Jedyna rzecz, która mnie stresuje to jedzenie. Żywienie jest stresujące od momentu narodzin i przełykanie tego pokarmu. W chwili obecnej nie blenduję już Rysiowi na pył pewnych rzeczy tylko daje w malutkich kawałeczkach, ewentualnie rozgniecione rzeczy.

Dodatkowo zaapelowała do innych, obserwujących ją mam, o porady oraz o wiadomości jak u nich wyglądał ten etap w rozwoju dziecka. Ryszard w lutym skończy już roczek, ale ten czas leci!

Małgosia i Paweł Borysewicz mają rocznego synka. Mama chętnie dzieli się jego postępami w sieci. Czasami prosi swoje obserwatorki porady dotyczące macierzyństwa.

Ryszard zaczyna stawiać już swoje pierwsze kroki.