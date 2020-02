Synek Artura i Sary Boruc stawia już pierwsze kroki! To trzeba zobaczyć!

Synek Artura i Sary Boruc to oczko w głowie rodziców i mała gwiazda Instagrama. Nic dziwnego, mały Noah to prawdziwy słodziak, na którego można patrzeć godzinami! Ostatni filmik z jego udziałem robi prawdziwą furorę w sieci!

Dumny tata pochwalił się, jak jego syn stawia pierwsze kroki. Chociaż Noah ma dopiero 9 miesięcy, to już radzi sobie znakomicie! Musicie to zobaczyć!

Syn Artura i Sary Boruc stawia pierwsze kroki

Sara i Artur Boruc zostali rodzicami w maju 2019 roku. Od tamtej pory rośnie grono fanów Noah, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia i filmiki z jego udziałem. Na szczęście rodzice chłopczyka często publikują nowe wideo i fotografie ze swoją pociechą. Synek Sary i Artura jest prawdziwym słodziakiem, który zaraża wszystkich swoim uroczym uśmiechem.

Tym razem fanów bramkarza i jego żony zachwycił filmik, na którym 9-miesięczny Noah stawia swoje pierwsze kroki! Z ogromnym uśmiechem na buzi chłopiec podbiegł do swojego taty i mocno go uściskał. Widać, że chłopczyk ma wiele energii i jak tylko nabierze wprawy, to z pewnością rodzice będą mieli problem, żeby za nim nadążyć!

Oczywiście wielbiciele Sary i Artura natychmiast zaczęli komentować to wielkie wydarzenie w życiu rodziny.

- Brawo slodziaku 😍😘👏 - Woooow jaki zdolny! Szybko bardzo sie nauczyl👍 - Ale słodziak❤️ - Wow ale zdolny maluch 😘😍 brawo 👏👏 - Super! Brawo aż się wzruszyłam 😍 - piszą zachwyceni

My również jesteśmy zachwyceni małym Noah! Gratulujemy mu pierwszych kroków i trzymamy kciuki aby było jak najmniej upadków!

