Syn Zenka Martyniuka opublikował zdjęcie z byłą żoną. Zrobiło się sentymentalnie!

O Danielu Martyniuku było głośno za sprawą jego ślubu, który miał kosztować fortunę. Potem przyszedł czas na rozwód, który odbił się jeszcze głośniejszym echem za sprawą konfliktu z byłą żoną. Niedawno syn gwiazdora disco-polo zdecydował się odwiedzić swoją córkę i pochwalił się relacją z wizyty na Instastories, a teraz Daniel Martyniuk opublikował zdjęcie z byłą żoną, na którym nie da się ukryć - wyglądają na szczęśliwych. Uczucia wróciły?

Syn Zenka Martyniuka opublikował zdjęcie z byłą żoną. Czyżby uczucia wróciły?

Po rozwodzie Daniel Martyniuk ostro podsumował swoje małżeństwo w rozmowie z "Super Expressem". Potem okazało się, że jego mama zdecydowała się odebrać synowej 100-letni pierścionek zaręczynowy należący do rodziny. Wydawałoby się, że te konflikty nie mają końca, ale w ostatnim czasie wiele się zmieniło. Danuta Martyniuk przestała publicznie krytykować synową, a jej syn w końcu odbywa obowiązkowe prace społeczne. Niedawno jeden z dzienników dowiedział się, że syn gwiazdora dobrowolnie stawił się do prac nałożonych przez sąd:

Daniel M. stawił się u kuratora sądowego wraz ze swoim obrońcą i został skierowany do wykonywania kary ograniczenia wolności na cmentarzu Miejskim w Białymstoku. Skazany wykonuje orzeczoną przez sąd karę ograniczenia wolności i stawia się do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Beata Wołosik, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Niedawno obserwatorów Daniela Martyniuka zaskoczyła też wizyta u córki. Wydaje się, że mężczyzna faktycznie zaczął zmieniać swoje życie i bierze odpowiedzialność za to, co robił do tej pory. Największe zaskoczenie Internautów wywołało jednak zdjęcie z byłą żoną, na który widać, że para doskonale się bawi. Czyżby mężczyzna jednak tęsknił za dawnym życiem z żoną i córką u boku?

Ewelina i Daniel rozwiedli się w tym roku. Para ma córkę Laurę.