Serial "Niania" zadebiutował na antenie TVN w 2005 roku i w ekspresowym tempie stał się prawdziwym hitem stacji. W polskiej wersji tej kultowej produkcji występowali m.in. Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Tamara Arciuch czy Adam Ferency, a gościnnie pojawiały się takie gwiazdy jak: Beata Kozidrak, Krystyna Janda, Małgorzata Kożuchowska i Justyna Steczkowska. Okazuje się również, że w jednym z odcinków serialu zagrał syn Tamary Arciuch! Aktorka po latach poinformowała o tym za pośrednictwem Instagrama. Dumna mama opublikowała nawet fragment serialu z udziałem syna Krzysztofa!

Tamara Arciuch w serialu "Niania" wcielała się w postać Karoliny, współpracownicy Skalskiego (Tomasz Kot). Teraz okazuje się, że w jednym z odcinków aktorka zagrała razem ze swoim synem!

Nikt chyba tego nie wie ale w tej scenie wystąpił-i na tym zakończył „karierę”aktorską , choć kto go tam wie -mój najosobistszy syn Krzysztof @el_szyc .Jakze ciężko było grać wredną Karolinę ! Zwroćcie uwage na koniec sceny kiedy Krzys juz prywatnie przytula sie do mamy a ja nadal resztką sił gram temat!????Dzis to dziecię ma lat 20- napisała na Instagramie.