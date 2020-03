Syn Olgi Kalickiej trafił do szpitala! Co się stało chłopcu?

Olga Kalicka zdecydowała się na krótki urlop ze swoim rocznym synem, Aleksym. Niestety nie wszystko odbyło się tak, jak gwiazda serialu "Rodzinka.pl" sobie zaplanowała. Jej dziecko trafiło do szpitala w Krynicy. Co się stało podczas zimowego urlopu? Jak dziś czuje się syn Olgi Kalickiej?

Aktorka opublikowała na Instagramie obszerny wpis, w którym wyznała, że zamiast jazdy na nartach i zabaw na śniegu urlop spędziła w szpitalu razem z synkiem:

Plan był dobry. ✔️Był zamiar by wreszcie odpocząć, ✔️by pojeździć na nartach, ✔️by zrobić mnóstwo pamiątkowych zdjęć, którymi będę Was zalewać... a tymczasem urlop skrócony. 😢 Aleksia dopadł wirus (nie korona!) i zamiast uskuteczniać aktywności urlopowe spacerowaliśmy po Krynickim szpitalu. 👶🏼🤱🏼 na szczęście wszystko dobrze się skończyło. 🥰 Aleksy był dzielny jak nie wiem co. Kto ma dzieci ten wie, że Z DZIECKIEM NIC NIE ZAPLANUJESZ! 🤣🤪 - napisała Olga Kalicka na Instagramie.