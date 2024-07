Na zdjęciu jest synek Mai Bohosiewicz! Synek Mai ma 7 miesięcy i jak pochwaliła się dumna mama, sam już siedzi! Maja coraz częściej pokazuje swojego synka na Instagramie i pisze jak bardzo jest w nim zakochana. Każdego dnia zachwyca się dzieckiem oraz nagrywa dużo filmików, w których opisuje życie matki pracującej. Nie zawsze jest różowo, ale takie chwile jak te na zdjęciu, kiedy mały jest ubrudzony jedzeniem i jest tym zachwycony - Maja uwielbia.

I człowiekowi się kiedyś wydawało, że wie co to miłość na zabój. A gdzie tam... wszystkie zakochania razem wzięte nie są 1% tej miłości. No PRZECIEŻ GO ZJEM!!!!ŁAAAAAAAA!!!!! - napisała pod roześmianym zdjęciem synka Bohosiewicz.