"Afera zupowa"! Syn Magdy Gessler o wysokich cenach w nowej restauracji! 60 zł za rosół na wynos to nie za dużo?

Magda Gessler razem ze swoim synem otworzyła nowe bistro na warszawskim Wilanowie. Gwiazda "Kuchennych rewolucji", która sama ma już kilka restauracji, teraz postawiła połączyć dwa pokolenia. Kiedy jednak na jaw wyszły ceny potraw w nowym lokalu restauratorki, w sieci zawrzało. Według sporej części komentujących są one zdecydowanie za wysokie.

Syn Magdy Gessler, Tadeusz Muller w rozmowie z Plejadą postanowił odpowiedzieć na krytykę. Sprawdźcie szczegóły!

Od kilku dni głośno jest o nowej restauracji Magdy Gessler i jej syna Tadeusza, "Słodki Słony Familia". Znana restauratorka podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych obszerną relacją z otwarcia lokalu i niemal od razu pojawiły się komentarze od nieco zaskoczonych fanów. Oczywiście chodzi o ceny potraw.

Ceny dań i ciast są, zdaniem niektórych obserwatorów gwiazdy, zdecydowanie zbyt wysokie. Za drożdżówkę trzeba zapłacić 16 zł, ale najbardziej internautów zszokowały ceny dań na wynos: zupa pomidorowa lub rosół do podgrzania w domu kosztuje uwaga... 60 zł.

Do krytycznych słów obserwatorów odniósł się syn Magdy Gessler, Tadeusz, w rozmowie z Plejadą. Muller podkreślił, że ceny potraw wynikają przede wszystkim z wysokiej jakości produktów, z jakich są przygotowywane, a do tego nie bez znaczenia jest też lokalizacja restauracji.

Tadeusz Muller podkreślił, że każdy klient, który jest świadomy wysokiej jakości produktów, z których są przygotowywane potrawy w restauracjach Magdy Gessler, nie powinien narzekać na wysokie ceny.

Do całej sytuacji odniosła się również Magda Gessler w swoim wpisie na Facebooku.

Uwaga!! Afera zupowa!! Puszczam do was oko z sympatią i niedowierzaniem .. cóż.. można to przeżywać - a można też podziękować za reklamę i szum!! [...] Słodki Słony to tradycja i jakość. Najlepsze gatunkowo produkty, których nie boimy się używać.. Ba! Używamy ich do woli! Bo to nasza magiczna różdżka! Czarujemy nasze menu, wasze podniebienia;))) Tu nie ma miejsca na miernotę.. U nas kuchnia i cukiernia działają każdego dnia.. na świeżo. Tu jest zapach. Tu jest magia! - brzmi część wpisu Magdy Gessler.