Syn Krzysztofa Krawczyka nie pojawił się na pogrzebie swojego wujka. Bratanica artysty opublikowała mocny wpis:

Marian Lichtman w rozmowie z mediami odbiera zarzuty menedżera Krzysztofa Krawczyka i tłumaczy swoje zachowanie na pogrzebie artysty. Czy muzyk naprawdę "przepychał" się w trakcie ostatniego pożegnania legendy polskiej sceny muzycznej? Jest zdecydowany komentarz Mariana Lichtmana! Muzyk uderza w menedżera Krzysztofa Krawczyka! Co wydarzyło się na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka? W sobotę 10 kwietnia w Grotnikach rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Krzysztofa Krawczyka. Artysta zmarł w poniedziałek wielkanocny, 5 kwietnia, a kilka dni później odbył się jego pogrzeb. Na ceremonii nie zabrakło Mariana Lichtmana z którym Krzysztof Krawczyk występował w zespole "Trubadurzy". Niestety, ostatnio okazało się, że podczas pogrzebu między Marianem Lichtmanem, a żoną zmarłego artysty doszło do bardzo nieprzyjemnej rozmowy. Nie chcę zakłócać ciszy pogrzebowej,ale Marian Lichtman dobrze wie dlaczego żona na pogrzebie mu powiedziała: zjeżdżaj, robisz wszystko by zarobić na śmierci mego męża- napisał ostatnio w sieci menedżer Krzysztofa Krawczyka. (...) Na pogrzebie rozpychał się by kamera i aparaty fotograficzne jego ujmowały. W ten sposób leczy swoje kompleksy- napisał Andrzej Kosmala, menadżer Krawczyka, na swoim Facebooku. Marian Lichtman w rozmowie z "Faktem" skomentował zarzuty o "przepychanie" się na pogrzebie. Muzyk twierdzi, że podczas ceremonii musiał bronić syna Krzysztofa Krawczyka! Marian Lichtman uderzył w Kosmalę. W miejscu, w którym odbywały się uroczystości pogrzebowe, dostrzegłem gdzieś z tyłu Krzysia, syna piosenkarza. Można powiedzieć, że był bojkotowany, więc ja go popchnąłem naprzód i powiedziałem: "Idź do samej trumny, pożegnaj swojego tatę". Tak zrobił, choć nieśmiało, a jak zobaczył to Kosmala, to prawie szału dostał. Stanąłem...