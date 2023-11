Co za niespodzianka! Syn Doroty Szelągowskiej, Antoni, zagra w serialu TVN! Jak podaje "Super Express" 18-letni chłopak dołączył do obsady "Na wspólnej". Będzie to jego debiut na małym ekranie. Kogo zagra?

Reklama

Antek dołącza do ekipy serialu „Na Wspólnej”. Wcieli się, oczywiście, w postać swojego rówieśnika, kolegę dotychczasowych młodych bohaterów – czytamy w "Super Expressie".

Dorota Szelągowska już jakiś czas temu zdradziła, że jej syn rzeczywiście interesuje się aktorstwem:

Mój syn występuje. Chodzi do szkoły, która kształci go w różnych kierunkach, myśli poważnie o aktorstwie, natomiast uważam, że jest to ciężka praca i nie tędy droga. Najpierw trzeba coś osiągnąć, pochodzić na castingi, poczuć smak porażki. Pójście gdzieś, gdzie możesz być wyniesiony na pięć minut, może być krzywdą dla dziecka. Nie neguję programów dla dzieci. Idą tam pewnie dzieci, które są gotowe. Ja wybieram dla swojego dziecka zupełnie inną drogę (...) - mówiła gwiazda w rozmowie z Pomponik.pl.

Antoni to pierwsze dziecko Doroty Szelągowskiej. Urodził się w 2001 roku. W 2018 prezenterka została mamą Wandy.

Syn Doroty i wnuk Katarzyny Grocholi będzie gwiazdą serialu "Na wspólnej"!

East News

Instagram