Syn Beaty Tadli w szpitalu! W miniony weekend wszyscy świętowaliśmy Dzień Mamy - ale niestety, dla Beaty Tadli był to bardzo trudny czas. Okazuje się bowiem, że syn dziennikarki trafił do szpitala. Co się stało? Według informacji "Faktu" nastolatek znalazł się pod opieką specjalistów ze wzlędu na uraz kręgosłupa. W szpitalu odwiedziła go mama.

Jan Kietliński pokazał zdjęcie swojej mamy

Syn Beaty Tadli, który przez ostatnie kilka miesięcy wspierał swoją mamę po rozstaniu z Jarosławem Kretem i kibicował jej w "Tańcu z Gwiazdami", osobiście poinformował o swoim pobycie w szpitalu, do którego trafił już w piątek. Nastolatek pokazał na Instagramie zdjęcie Beaty Tadli, która odwiedziła syna - i razem świętowali Dzień Mamy.

Kolacja z okazji dnia matki- napisał Jan Kietliński prosto ze szpitalnego łóżka.

Jak informuje dziennik "Fakt", syn Beaty Tadli musi spędzić w szpitalu co najmniej kilka dni. Jan Kietliński wciąż czeka na badania, po których lekarze zdecydują o dalszym leczeniu, teraz nastolatek musi przyjmować silne leki.

Życzymy dużo zdrowia!

Syn Beaty Tadli trafił do szpitala.

