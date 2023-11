To wyjątkowe święto, w którym chcemy uczcić nie tylko obdarowywaną osobę, ale także podkreślić naszą relację i wyrazić, co dla nas znaczy. Praktyczny drobiazg czy uniwersalny podarek po prostu nie wystarczą, żeby wyrazić ogrom uczuć, które chcesz wyrazić w Dniu Matki. Dlatego najlepszym prezentem będzie przedmiot, który nie tylko cieszy oko, ale także jest bogaty w symbolikę i na długo będzie przypominał o tej wyjątkowej okazji.

Biżuteria na Dzień Matki - jaką wybrać?

Diamentowe kolczyki czy piękny naszyjnik mogą być wspaniałym podarunkiem dla ukochanej, ale głęboka relacja łącząca matkę i córkę zasługuje na bardziej przemyślany, pełen ukrytych znaczeń komunikat.

W momencie, w którym zostajesz mamą, jesteś związana ze swoim dzieckiem na zawsze. Znak nieskończoności idealnie symbolizuje tę niezwykłą więź - komentują dyrektorzy kreatywni marki Pandora, Francesco Terzo i A. Filippo Ficarelli.

Znak nieskończoności, czyli pozioma "ósemka" stał się punktem wyjścia dla całej kolekcji przygotowanej na to wyjątkowe święto. Wyraża ideę wiecznej miłości, która wiąże Was na całe życie. Symbolika została jeszcze wzmocniona przez dodanie do projektów nowoczesnego węzła, który podkreśla siłę tej nierozerwalnej relacji.

Propozycje Pandora na Dzień Matki. Zdjęcia na górze: 1. Bransoletka bangle z węzłem nieskończoności, 279 zł. 2. Charms Serce „Kocham Cię Mamo” z symbolem nieskończoności, 79 zł. 3. Zawieszka Lśniące serca i gwiazdy, 249 zł. Zdjęcia na dole: 1. Charms Ażurowe matczyne serce z kwiatów, 99 zł. 2. Zestaw prezentowy Błyszcząca nieskończoność, 319 zł zamiast 398 zł.

Z prostego i pełnego znaczeń konceptu powstała wyjątkowa linia biżuterii, która wyraża emocje i wyznacza estetyczne ramy uniwersalnej elegancji. Odpowiednia dla kobiet w każdym wieku, komponuje się zarówno ze stylizacjami na wieczór, jak i stylami biznesowym i casual.

Biżuteria Pandora ze znakiem nieskończoności, zaprojektowana z myślą o Dniu Matki, dostępna jest w srebrze i w kolorze Pandora Rose. Zakupów możesz dokonać nie tylko stacjonarnie, ale także w sklepie internetowym, korzystając z okolicznościowych promocji przygotowanych specjalnie z myślą o 26 maja.

Pomysł na prezent dla Mamy - personalizacja

Jakie podarunki poza biżuterią sprawdzą się w tym wyjątkowym dniu? Unikaj prezentów praktycznych, które kojarzą się z codzienną rutyną. Jeśli myślisz o drobiazgu do domu, od zestawu noży zawsze lepsza będzie elegancka porcelana! Elegancki dzbanek dla kochającej japońską estetykę wielbicielki herbaty, filiżanki do espresso z motywami z twórczości ukochanego malarza... Pokaż Mamie, że doskonale znasz jej gust i potrafisz wybrać prezent, który będzie kojarzył się z wyjątkowymi momentami relaksu i spotkania z najbliższymi.

Bezpiecznym wyjściem będzie także elegancki zegarek, koniecznie z wygrawerowaną datą i dedykacją, albo wyrafinowana torebka z tłoczonymi inicjałami. Mamy, które niedawno zostały także babciami, ucieszy album ze zdjęciami najważniejszych rodzinnych momentów, najlepiej taki, który wykonasz i ozdobisz samodzielnie lub z pomocą dzieci.

W tym wyjątkowym dniu ważne, żebyś zainwestowała nie tylko pieniądze, ale także swój czas i pomysły. Idealny prezent to taki, który nie tylko pasuje do osoby, ale także podkreśla siłę miłości, która was łączy.

