Sylwia Peretti, znana z programu „Królowe życia”, od lipca 2023 roku przeżywa żałobę po śmierci swojego jedynego syna, Patryka. Mężczyzna zginął w tragicznym wypadku samochodowym, który miał miejsce w Krakowie. 12 maja 2025 roku, w dniu, w którym Patryk obchodziłby swoje 26. urodziny, Sylwia Peretti opublikowała w mediach społecznościowych osobisty wpis, w którym upamiętniła syna. Trudno powstrzymać łzy.

Sylwia Peretti opublikowała poruszające słowa do zmarłego syna w dniu jego urodzin

12 maja 2025 roku to dzień, który na zawsze pozostanie w sercu Sylwii Peretti – znanej z programu „Królowe życia” celebrytki, a przede wszystkim matki, która blisko dwa lata temu straciła swoje jedyne dziecko. Tego dnia jej syn, Patryk Peretti, obchodziłby 26. urodziny. W tym dniu Sylwia Peretti opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis, który natychmiast poruszył tysiące obserwatorów.

Boże, ile bym dała za jedną minutę z Tobą, za jednego przytulasa... Zatrzymuję oddech i myślami wracam do chwili, kiedy pierwszy raz usłyszałam Twój głos zaczęła swoją relację, wracając wspomnieniami do dnia narodzin Patryka, dokładnie o godzinie 7:25.

Jej słowa przeszywają serce – pełne są bólu, który nie mija, oraz wdzięczności za każdą wspólną chwilę, którą udało się jej spędzić z ukochanym synem.

W sercu nadal słyszę Twój śmiech, czuję ciepło Twoich dłoni wyznała.

Opisała też swój codzienny rytuał: zapalanie świecy, której płomień przypomina jej żarty syna, i przesyłanie do nieba „bukietu najpiękniejszych wspomnień”.

Krzyczę w środku, bezgłośnie, bo nikt nie słyszy matki, której wyrwano serce dodała.

Mimo bólu, jaki nosi w sercu, Sylwia zaznacza, że wciąż czuje obecność Patryka. Pisze o rozmowach z nim, o patrzeniu w gwiazdy, w których odnajduje jego znak.

Kocham Cię na zawsze – tu na ziemi i tam w niebie zakończyła swój wpis Peretti.

Cały list Sylwii Peretti w dniu urodzin jej syna możecie przeczytać na końcu artykułu.

Tragiczna śmierć Patryka Peretti. Co się wydarzyło 15 lipca 2023?

15 lipca 2023 roku w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął Patryk Peretti – jedyny syn Sylwii Peretti, uczestniczki programu „Królowe życia”. Do zdarzenia doszło przy moście Dębnickim. Samochód osobowy, prowadzony przez młodego mężczyznę, poruszał się z nadmierną prędkością. W wyniku utraty panowania nad pojazdem, auto dachowało. Na miejscu zginęło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Jednym z nich był Patryk Peretti.

Informacja o jego śmierci została potwierdzona niedługo po wypadku i szybko obiegła media. Okoliczności tragedii zostały szczegółowo opisane w śledztwie, a sprawa była szeroko komentowana publicznie z uwagi na znaną osobę wśród ofiar. Po zdarzeniu Sylwia Peretti nie komentowała sprawy publicznie i wycofała się z życia medialnego. Wpisy na jej profilach społecznościowych pojawiły się dopiero po czasie i większość z nich dotyczyła wyłącznie zmarłego syna.

