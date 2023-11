Zaledwie 2 tygodnie temu Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk zostali rodzicami. Para powitała na świecie swoją pierwszą córeczkę - aktorzy wychowują razem czterech synów z poprzednich związków: bliźniaków Mikołaja i Anety Zając oraz dwóch synów Sylwii ze związku z Tomaszem Pągowskim. Teraz doczekali się pierwszego wspólnego dziecka - wymarzonej córki.

Para bardzo długo ukrywała wiadomość o ciąży i dopiero gdy Sylwia Juszczak nie była już w stanie ukryć brzuszka, sprawa wyszła na jaw. Teraz aktorka najwyraźniej nie chce już ukrywać swojego szczęścia, bo pokazała pierwsze zdjęcie ze spaceru z córeczką.

Sylwia Juszczak pokazała zdjęcie z córeczką

Sylwia Juszczak postanowiła skorzystać z pięknej wiosennej pogody i wybrała się z malutką córeczką na spacer. Oczywiście pociecha aktorki podróżowała w wózku, więc na zdjęciach nie widać jak wygląda.

Pogoda piękna ,więc z ogromną przyjemnością wychodzimy na spacerki ????????????a właściwie wyjeżdżamy karetą-posiadanie prawdziwej księżniczki zobowiązuje????????‍♂️????????❤️Jest tyle pięknych, kolorowych rzeczy dla dziewczynek (dla chłopców z resztą też :) patrzę i nie mogę się nadziwić :) ???? - napisała Sylwia Juszczak.

Na nowym zdjęciu Sylwii Juszczak uwagę zwraca za to wózek, który należy do jednej z luksusowych i uwielbianych przez gwiazdy marek. Za taki model trzeba zapłacić ok. 4527 złotych! Aktorka, mimo że zachwyca się kolorowymi rzeczami dla dziewczynek, wybrała model w ciemnych barwach - to zdecydowanie jeden z najbardziej uniwersalnych wózków, nie trzeba go stereotypowo dobierać do płci maleństwa.

Instagram

Podoba się wam wózek Sylwii Juszczak?

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak niedawno zostali rodzicami córeczki

East News

Para długo ukrywała wiadomość o ciąży

instagram

