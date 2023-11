Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wzięli udział w uroczystej kolacji z finalistami konkursu Mister Polski 2019 (finał już 6 listopada). Okazało się, że zwyciężczyni show "Love Island" będzie główną choreografką podczas wybór najprzystojniejszego faceta w Polsce. Czy Mikołaj będzie miał powody do zazdrości?

Reklama

Mikołaj i Sylwia z "Love Island" na kolacji!

Po finale programu "Love Island" popularność Sylwii i Mikołaja mocno wzrosła! Para wzbudza wielką sympatię widzów show, którzy kibicują ich miłości nawet teraz. Fani z uwagą śledzą to, co dzieje się w ich życiu - a dzieje się coraz więcej! Podczas wybór Mistera Polski Sylwia będzie odpowiadać za choreografię uczestników. A to oznacza, że gwiazda show będzie pracować z 28 przystojnymi kandydatami do tego tytułu. Wydaje się jednak, że Mikołaj nie ma z tym problemu, bowiem towarzyszył swojej dziewczynie na kolacji zapoznawczej w restauracji Les Amis w Warszawie. Wśród komentarzy fanów najczęściej pojawiają się opinie, że on sam powinien wystartować w konkursie. I trudno się z tym nie zgodzić!

Kolację powitalną Mister Polski 2019 czas zacząć ‼️ Kochani w końcu mogę zdradzić Wam pewien sekret ???? ! Zostałam głównym choreografem @misterpolski ! Cieszę się niezmiernie ☺️ Tym razem mogę się wykazać jako choreograf ! Dziękuje za zaufanie ❤️ Sledźcie na bieżąco mój profil. Od dziś regularnie będziecie widzieć na nim 28 finalistów Mistera Polski oraz oczywiście mojego @mikolaj_jedruszczak_official, który spokojnie mógłby stanąć w szranki z resztą Misterów ????. Macie już swojego faworyta ??? - napisała Madeńska.

Kilka dni temu plotkowało się, że para myśli już o dziecku. To oczywiście za wcześnie na takie plany, ale zdjęcia ze spotkania nie uciszą spekulacji, bowiem Sylwia na każdym zasłania brzuszek! Domyślamy się jednak, że to tylko przypadek!

Jak Wam się podoba look pary? Sukienka Sylwii to marka Boco Clothing!

Na kolacji z Misterami pojawili się również Jakub Kucner i Lenka Klimentova. która wraz z Mateuszem Szymkowiakiem poprowadzi 6 listopada w Teatrze Capitol w Warszawie galę finałową.

Finalistów wspierały również Agnieszka Drewnicka i Olga Buława.

Niedawno Sylwia i Mikołaj pojawiali się na widowni "Tańca z Gwiazdami".

EastNews