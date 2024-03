Sylwia Grzeszczak od tygodni utrzymuje się na pierwszych miejscach list przebojów. Utwór "Motyle" stał się hitem, który można usłyszeć dosłownie wszędzie. Genialny tekst i wpadająca w ucho muzyka przenosi nas do krainy spokoju i nabrania oddechu po różnych wydarzeniach z przeszłości. Daje także nadzieje, że wszystko, co najpiękniejsze dopiero przed nami. Co ciekawe "Motyle", to piosenka, która tak zachwyciła fanów Grzeszczak, że ludzie ustawiają ją sobie nawet na dzwonki telefoniczne.

Sylwia Grzeszczak wyjawiła trzy rzeczy, które przynoszą jej szczęście

Sylwia Grzeszczak wczoraj była specjalnym, świątecznym gościem w stacji RMF FM. Piosenkarka opowiedziała m.in. o życiu prywatnym i zawodowym. Darek Maciborek w rozmowie z Sylwią Grzeszczak zapytał o trzy małe rzeczy, które aktualnie są szczęśliwe dla piosenkarki.

Grzeszczak wyjawiła, że jest pracoholiczką, ale zmieniło się to trochę, kiedy jej córka przyszła na świat.

Nagrywanie w studio - rozpoczęła Sylwia Grzeszczak.

To co mnie najbardziej cieszy, to to że mogę odkrywać świat i łapać te momenty niesamowite. Nasycać się. Takie moje ochy i achy to są - wymieniła druga rzecz Sylwia.

Wojciech Olkusnik/East News

Przy trzeciej rzeczy pomógł prowadzący, który nie wchodząc w tematy życia prywatnego piosenkarki, wyjawił, że Sylwia Grzeszczak jest teraz dla niego nową odsłoną wolności.

Wiesz ta cała moja kariera. Tak jak mówiłam... ona była bardzo trudna i to z kim ja pracowałam, z kim miałam do czynienia, jaką drogę musiałam przejść, to miało wpływ na mnie. Często wchodziłam do studia, gdziekolwiek się znajdywałam... do studia, czy na jakieś wywiady. Często wchodziłam taka zamknięta dosyć mocno, ale to wszystko było spowodowane właśnie tym, że działy się przeróżne rzeczy - skomentowała piosenkarka.

Szczerość i autentyczność piosenkarki, to coś, co kochają w niej fani. Nic więc dziwnego, że te cechy plus niesamowity talent sprawiają, że piosenki Sylwii Grzeszczak są magiczne i się nie starzeją.

fot. Kurnikowski/AKPA

