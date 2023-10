Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd podczas finału 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". W tym samym czasie Polki wyszły na ulicę, aby protestować przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Reporterka Party.pl podczas rozmowy z artystką zapytała, czy Sylwia Grzeszczak wspiera strajk Polek. Okazuje się, że piosenkarka ma jasne poglądy na ten temat i nie podoba jej się to, co dzieje się w kraju:

Nie podoba mi się to, co się dzieje! Ta sytuacja jest bardzo trudna, mam nadzieję, że to się wszystko uspokoi i ludzie będą mieć możliwość wyboru - powiedziała szczerze Sylwia Grzeszczak.