Sylwia Grzeszczak z pewnością nigdy nie zapomni swoich 30. urodzin. Choć gwiazda spędziła je na scenie, przyjaciele oraz publiczność zgotowali jej nie lada niespodziankę. Nie dość, że bilety na koncert w Ergo Arenie w Gdańsku wyprzedały się co do jednego, to jeszcze w trakcie występu czekał na nią piękny prezent. Co dostała Sylwia Grzeszczak? Zobaczcie poniżej!

30. urodziny Sylwii Grzeszczak

7 kwietnia Sylwia Grzeszczak skończyła 30 lat. Dzień wcześniej artystka wystąpiła podczas swojego jubileuszowego koncertu w Gdańsku. Autorka takich hitów jak "Tamta dziewczyna" czy też "Sen o przyszłości" świętowała 10-lecie działalności na scenie. Połączono je z okrągłymi urodzinami gwiazdy. Na scenie w pewnym momencie pojawił się wielki tort w kształcie fortepianu w skali 1:1! Sylwia Grzeszczak nie kryła swojego wzruszenia. Razem z nią podczas koncertu bawiło się ponad 15 tys. fanów! Okazuje się bowiem, że Sylwii Grzeszczak udało się zapełnić całą Ergo Arenę - co do jednego miejsca!

Sylwia Grzeszczak tego wieczoru prezentowała się jak zawsze zjawiskowo. Piosenkarka postawiła na krótką, cekinową sukienkę w intensywnym, pomarańczowym kolorze, którą możecie kupić na ASOS. Do tego artystka dobrała czarne, długie kozaki na koturnie.

Jak wam się podobała jej stylizacja?

Mat. prasowe

Przyjaciele zaskoczyli ją tortem w kształcie fortepianu

Mat. prasowe

Sylwia Grzeszczak długo nie zapomni tego wieczoru

Mat. prasowe

