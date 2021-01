Sylwia Dekiert urodziła. Popularna dziennikarka sportowa TVP poinformowała fanów i znajomych poprzez media społecznościowe o narodzinach jej trzeciego dziecka. 42-letnia gwiazda ma syna! Jakie imię otrzymał? Zobaczcie piękne zdjęcie, które opublikowała dziennikarka.

Sylwia Dekiert urodziła, pokazała zdjęcia synka

Sylwii Dekiert ma już dwóch synów: Doriana i Igora, z pierwszego małżeństwa. Aktualnie piękna dziennikarka jest zaręczona z producentem telewizyjnym Sławomirem Nelupem. Kilka dni temu wspólnie poinformowali o narodzinach syna.

Bardzo dziwny był ten rok. Zaskakujący jak żaden inny. Plan na 2021? #3majmysierazem ♥️ - napisała Sylwia Dekiert.

Swój post opatrzyła hasztagiem #trzechmuszkieterów. Wpisała również imiona dzieci, stąd wiemy, że do Doriana i Igora dołączył Luka.

Wieczorem we wtorek pokazała kolejne przepiękne zdjęcie synka.

Mój mały Lu ♥️♥️♥️ - napisała.

Pod zdjęciami gratulacje wpisało wielu kolegów dziennikarzy, ale też gwiazd sportu. My również przyłączamy się do gratulacji, a całej rodzinie życzymy, by każdy dzień tego roku był tak piękny, jak te pierwsze dni.

Sylwia Dekiert związana jest z TVP od 2002 roku: