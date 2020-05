Sylwia Bomba z "Gogglebox" w hitowej sukience na lato 2020! Wiemy gdzie i za ile ją dostaniecie

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" to niekwestionowana ikona klasy i stylu. Jej stylizacje zawsze są perfekcyjnie dobrane. Tym razem bohaterka hitu TTV oczarowała wszystkich swoim kompletem, który będzie prawdziwym hitem na nadchodzące wakacje! Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie. Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Ewa Mrozowska szuka spacerówki dla syna. Córka Sylwii Bomby ma dla niej idealną propozycję!

Sylwia Bomba w idealnej stylizacji na lato 2020!

Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie każda stylowa kobieta poszukuje najlepszych trendów na nadchodzące wakacje. Ogromną popularnością w tym sezonie będą cieszyły się piękne komplety w wyrazistych kolorach, a odcienie niebieskiego będą absolutnym numerem jeden! Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" doskonale wie co jest modne, a jej stylizacje zawsze są strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj mamy dla Was idealną propozycję na lato, której pozazdrości Wam każda kobieta. To po prostu must have w Twojej garderobie.

Sylwia Bomba oczarowała internautów swoją najnowszą stylizacją. Na zdjęciu gwiazda "Gogglebox" zaprezentowała się w hitowym komplecie z Lovin. Top i spódnica w chabrowym kolorze z motywem kwiatów wyglądają obłędnie pięknie. Komplet możecie dostać tutaj w łącznej cenie 740 złotych.

Mat. prasowe

Jak Wam się podoba? My jesteśmy oczarowani! Na stronie lovin.pl znajdziecie mnóstwo takich perełek, które idealnie sprawdzą się na lato 2020!