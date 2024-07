1 z 7

Doda dała sylwestrowy koncert w Białymstoku

Doda powitała Nowy Rok w Białymstoku! Gwiazda dała sylwestrowy koncert, który porwał publiczność! To właśnie mieszkańcy Białegostoku witali 2016 rok przy dźwiękach piosenek Dody. O obecność gwiazdy na sylwestrowej imprezie biły się aż cztery miasta! Artystka wybrała Białystok i... trafiła do najzimniejszego z miast! W sylwestrową noc temperaturze w tym regionie Polski spadła do -19 stopni Celsjusza! Nie przeszkodziło to jednak Dodzie! Artystka dała czadu! Zobaczcie zdjęcia z jej sylwestrowego show w Białymstoku!

