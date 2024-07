Na prezentację wiosennej ramówki Polsatu przybyło 40 gwiazd, które na tę okazję w większości zdecydowały się odkryć nogi, wybierając modne sukienki i spódnice. Do ich grona należą m. in. Paulina Sykut i Maria Niklińska. Obie świetnie prezentowały się w wiosennych sukienkach. Sykut wybrała prostą wersję z głębokim dekoltem w kształci litery V, który optycznie wyszczuplasylwetkę. Niklińska zaś jako jedna z nielicznych gwiazd postawiła na kolor. Do swojej minisukienki dodała czerwoną kopertówkę w rozmiarze XLL, która ciekawie urozmaiciła stylizację.

Agnieszka Popielewicz i Joanna Kulig tym razem miały na sobie spódnice. Pierwsza zachwyciła nas swoją lakierowaną wersją, a druga zaprezentowała się w ołówkowej spódnicy, która zestawiła z szeroką koszulą. Wyglądała szykownie i nonszalancko.



Tak gwiazsdy prezentowały sie na wiosennej ramówce Polsatu: