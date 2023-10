Smartfon to nasz codzienny towarzysz. Wykonywanie i odbieranie połączeń oraz smsów zeszło na drugi plan, odkąd telefony zastępują nam komputery i aparaty fotograficzne. Potrzebujesz smartfona, który będzie towarzyszył ci w codziennych aktywnościach? Poręcznego, wygodnego w użyciu i zawsze gotowego, by sprostać nieoczekiwanym wyzwaniom? Poznaj designerski smartfon Huawei P50 Pocket!

Huawei P50 Pocket – design w kompaktowej wersji

Monika przetestowała składany ten składany model, który zachwyca nietuzinkowym designem. Dla naszej redaktorki smartfon to narzędzie pracy - okazuje się, że Huawei P50 Pocket jest niezastąpiony w codziennym wirze obowiązków, jak również w tworzeniu contentu na social media – jest poręczny, a dzięki składanej formie zmieści się nawet do minitorebki! Mechanizm składania nowej generacji sprawia, że urządzenie jest smukłe, a ekran idealnie gładki po rozłożeniu. Ponadto technologia zawiasów wielowymiarowych zapewnia większą trwałość i wytrzymałość. Huawei P50 Pocket jest niezwykle kompaktowy – mierzy zaledwie 15,2 mm grubości po złożeniu i 7,2 mm grubości po rozłożeniu.

Dodatkowym atutem tego modelu jest świetny aparat, dzięki któremu zdjęcia i filmy nie ustępują tym robionym przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Przekonała się o tym Monika, przygotowując się do wyjścia w zaciszu własnej garderoby. Szybkie selfie, jak również stworzenie bardziej złożonego filmiku to już nie problem, a prawdziwa przyjemność! Innowacyjna funkcja fotografii fluorescencyjnej pozwala uchwycić na zdjęciach elementy niewidoczne dla ludzkiego oka. Huawei P50 Pocket obsługuje nagrywanie wideo 4K w pełnym zakresie ogniskowych – nie musisz już martwić się, że materiał nie spełni oczekiwań jakościowych. Bez problemu użyjesz go do działań w social mediach, jak i na innych, bardziej wymagających, platformach.

Huawei P50 Pro – fotograficzny gigant

Na rynku pojawił się również drugi model Huawei – smartfon P50 Pro. Najlepszą rekomendacją jest fakt, że to najbardziej zaawansowany fotograficznie smartfon marki. Rewolucyjna optyka Huawei XD umożliwia rejestrowanie obrazu tak, jak ludzkie oko oraz dzięki technologii True-Chroma kolory odwzorowane na zdjęciach i filmach oddają w stu procentach rzeczywiste barwy. Smartfon wyróżnia się również specjalną technologią przyciemniania ekranu, która jest zaprogramowana na 1440 Hz, co pozwala na uzyskanie ponad 10 tysięcy indywidualnych punktów regulacji jasności. Smartfon ma lekką, kompaktową konstrukcję – jego grubość to zaledwie 8,5 mm, a waga – ok. 195 gramów. W Huawei P50 Pro zmieściły się również głośniki z dźwiękiem przestrzennym i mocnym basem.

Huawei P50 Pro dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – złotej i czarnej, a Huawei P50 Pocket – w kolorze białym.

