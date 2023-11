Pragniesz, by w tym roku twoje Święta były wyjątkowe i bardzo stylowe? Zainspiruj się profilami gwiazd na Instagramie! Gwiazdy uwielbiają chwalić się w sieci swoimi świątecznymi stylizacjami, choinkami, prezentami oraz wystrojem mieszkania. Warto je podpatrzeć, by zainspirować się albo po prostu sobie pomarzyć ;)

Choinka w stylu gwiazd

East News

Duża choinka aż po sufit to jedno z naszych dziecięcych marzeń! Choinka jest symbolem Świąt i ich nieodłącznym elementem. Jaimie Fox oraz Alex Rodriguez postawili na udekorowanie świątecznego drzewka w jednym kolorze. Taka kompozycja kolorystyczna jest prosta i bardzo elegancka! Jak modnie ozdobić choinkę? Wszystko zależy od tego co tobie się podoba – jedni wolą bardzo kolorowe drzewka, a inni minimalistyczne. Każdy styl będzie dobry! Ciekawym pomysłem jest ozdobienie choinki jak za dawnych czasów – orzechami, cukierkami, pierniczkami oraz drewnianymi zabawkami.



Dodatki, dzięki którym poczujesz magię Świąt

East News

W Ameryce i Wielkiej Brytanii bardzo popularną świąteczną ozdobą są skarpety. Jest to anglosaska tradycja - wiesza się je na ścianie, przy łóżku lub kominku, a następnie wkłada się do nich małe prezenty. John Legend i Sofia Vergara również dekorują swoje domy takimi skarpetkami! Świąteczne skarpety możesz również powiesić u siebie, a do środka schować np. liście jemioły, pluszowego renifera albo słodycze. Jest to łatwy i prosty pomysł na to, by wprowadzić trochę atmosfery Świąt do swojego mieszkania i pięknie je ozdobić, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.



Świąteczne swetry

East News

Jak poczuć atmosferę Świąt w minutę? Załóż sweter ze świątecznym motywem! Większość z nas na pewno pamięta słynną scenę z filmu "Dziennik Bridget Jones", gdy główna bohaterka poznaje Marca Darciego podczas świątecznego przyjęcia u swoich rodziców. Jego sweter z reniferem nie zachwycił Bridget i stał się obiektem żartów, jednak teraz noszenie świątecznych sweterków przestało być faux pas. Co więcej, jest super trendy! Pokazuje, że mamy dystans do siebie oraz, że potrafimy bawić się modą. Tylko zobaczcie jak uroczo wygląda Leona Lewis i Justin Timberlake! Takie sweterki mogą być we wzór z reniferem, bałwankiem albo śnieżynką. Nosimy je do wszystkiego - leginsów, eleganckich spodni oraz spódnic. Świąteczny sweter możesz również podarować swojemu mężczyźnie. W tę Święta odkryj w sobie na nowo dziecko!



KONKURS!

Mat. prasowe

Pasaż Tesco rozpoczął poszukiwania najładniejszego, świątecznego swetra w Polsce! Koniecznie weź udział w konkursie na Facebooku @bliskisasiad, pokaż światu swój sweter i wygraj super nagrody! Dla zwycięzców mamy trzy zestawy składające się z Fujifilm Instax Mini 9. Co trzeba zrobić? Wystarczy dodać zdjęcie swojego świątecznego swetra w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @bliskisasiad na Facebook'u.

Masz czas do 29.12.2018!

Materiał powstał we współpracy z siecią centrów handlowych Pasaż Tesco