Dla Maryli Rodowicz tegoroczna Wielkanoc zapowiada się bardzo aktywnie:

- Zjedzie się, jak co roku, najbliższa rodzina. Dzieci są już dorosłe, mieszkają same i nie kochają atmosfery świątecznej, ale wiedzą , że muszą być i koniec! Zazwyczaj przyjeżdżają kilka dni wcześniej, bo po wielkanocnym śniadaniu, które zaczynamy w południe, a kończymy cztery godziny później, najstarsze, czyli Jasiek i Kasia, jadą do swojego ojca na drugą część świąt. Ze mną, mężem i moją mamą zostaje tylko młodszy Jędrek.