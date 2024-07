1 z 10

Przez ostatnie kilka lat Doda miała swój własny sposób na spędzanie świątecznego czasu - zazwyczaj wyjeżdżała do ciepłych krajów, z dala od mrozu i śniegu. W tym roku jednak postanowiła spędzić nieco więcej czasu z rodziną, a jeszcze przed wigilią została zasypana prezentami.

Wokalistka pojechała więc do rodzinnego Ciechanowa, by w gronie najbliższych oddać się świątecznej atmosferze. Oczywiście gwiazda opublikowała stosowne zdjęcia na swoim Instagramie i tak możemy zobaczyć Dodę z ukochaną mamą Wandą i babcią. To właśnie z nimi wokalistka ubrała efektowną choinkę i zasiadła do wigilijnego stołu, który uginał się od tradycyjnych potraw. Święta to również czas, w którym artystka może spędzić trochę czasu ze swoimi pupilami.



Gwiazda wykorzystała też tę okazję, aby wyśmiać plotki, które ostatnio pojawiły się w kolorowej prasie. Mogliśmy bowiem przeczytać, że Doda ograniczyła kontakty z mamą, a nawet ją... zwolniła z funkcji jej menadżera. Piosenkarka skomentowała to w znany sobie sposób pod jednym ze zdjęć z panią Wandą.

Z ex-menagerką :D :D :D Ucztujemy rozwiązanie umowy o pracę - napisała.

Tak święta spędza Doda.