Na samą myśl o Świętach przypominasz sobie unoszące się po domu zapachy przypraw korzennych i czekolady? A ile razy, kręcąc się po kuchni, słyszałaś od mamy lub babci „Zostaw, to na Święta!”? Pewnie nie raz, tak jak my. Ale to znak, że w ten magiczny czas możemy pozwolić sobie na więcej przyjemności, nie martwiąc się o kilka dodatkowych kilogramów. Bez wątpienia, Święta Bożego Narodzenia to okres wyjątkowych wypieków i słodkości. Poznaj propozycje od Wedla i sama przygotuj takie pyszności!

Reklama

Wedlowski blok czekoladowy z chałwą, bakaliami i Torcikiem Wedlowskim

Mówi się, że czekolada jest substytutem miłości, a może jest odwrotnie? W obu wersjach to połączenie ma znaczenie. Od wieków czekolada jest uważana za jeden z najsilniejszych afrodyzjaków i powoduje totalne rozluźnienie. Więc jeśli chcesz jeszcze bardziej podkręcić temperaturę przy kominku i choince, zaserwuj swojemu facetowi ten mocno czekoladowy blok.

materiały prasowe

Sprawdźcie, jak „wybudować” wedlowski blok czekoladowy

Składniki:

200 g masła

400 g mleka w proszku

½ szklanki wody

5 łyżek kakao ciemnego z Ghany E.Wedel

200 g chałwy Królewskiej o smaku waniliowym E.Wedel

1 Torcik Wedlowski

3 opakowania sezamków AHA! E.Wedel

½ szklanki bakalii

1 szklanka cukru

garść suszonej żurawiny

1 czekolada mleczna E.Wedel

1 czekolada gorzka E.Wedel

Przygotowanie:

Krok 1: W rondelku zagotować wodę z masłem i dodać do niego cukier. Czekolady gorzką i mleczną rozpuścić w kąpieli wodnej. Do masy dodać kakao i mleko w proszku oraz rozpuszczone czekolady, a następnie dokładnie wymieszać.

Krok 2: Posiekać bakalie oraz żurawinę. Chałwę Królewską i Torcik Wedlowski pokroić, a sezamki połamać. Wszystko dodać do masy i dokładnie wymieszać.

Krok 3: Do natłuszczonej foremki przełożyć masę czekoladową i dokładnie ubić. Odstawić do schłodzenia.

Eklery kakaowe z kremem czekoladowym

Też kojarzysz je z dzieciństwem ? Wywołują miłe wspomnienia, więc cenimy je nie tylko za smak. W świątecznym, wedlowskim wydaniu są jeszcze pyszniejsze. Wprost nie można ich nie lubić.

materiały prasowe

Oto przepis na kakaowe eklery

Składniki:

1 szklanka mąki

2 szklanki wody

100 g masła

2-3 łyżki kakao ciemnego z Ghany E.Wedel

4 jajka

Krem Wedlowski czekoladowy

Krem Wedlowski karmelowy

1 czekolada gorzka E.Wedel

½ szklanki białego cukru

600 g twarogu tłustego, zmielonego przynajmniej dwukrotnie

szczypta soli

sezamki AHA! E.Wedel do dekoracji

Przygotowanie:

Krok 1: W rondelku zagotować wodę z masłem. Do gorącego płynu dodać mąkę i kakao cały czas mieszając, aż ciasto połączy się w zbitą masę. Odstawić, aby trochę przestygło. Do lekko przestudzonej masy dodać pojedynczo jajka, aż całość dokładnie się połączy.

Zobacz także

Krok 2: Ciasto wyciskać w podłużny kształt przy pomocy rękawa cukierniczego, na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 210°C przez 30-40 minut.

Krok 3. Krem wedlowski czekoladowy wymieszać z połową twarogu. Krem Wedlowski karmelowy wymieszać z połową twarogu. Masy schłodzić w lodówce. Upieczone i wystudzone eklery przeciąć na pół i napełnić przygotowanym kremem czekoladowym lub karmelowym. Czekoladę gorzką rozpuścić w kąpieli wodnej. Górne części ciastek posmarować rozpuszczoną czekoladą. Udekorować połamanymi sezamkami.

Power balls z czekoladą, zieloną herbatą, jagodami goji i chia

Zielona herbata, jagody goji i chia? Brzmi nie tylko smacznie, ale także całkiem dietetycznie. A jeśli dodać do tego czekoladę otrzymasz Power balls! Wyglądem przypominają kulki mocy i takimi są. Przecież czekolada to prawdziwa bomba energetyczna!

materiały prasowe

Zobaczcie przepis na pyszne Power Balls

Składniki:

1 czekolada gorzka E.Wedel

1-2 łyżki zielonej herbaty (matcha tea), można zastąpić młodym jęczmieniem

garść jagód goji

300 g daktyli

garść orzechów nerkowca

2-3 łyżki kakao ciemnego z Ghany E.Wedel

garść żurawiny suszonej

1 szklanka mąki kokosowej

2 łyżki miodu

Przygotowanie:

Krok 1: Połowę daktyli drobno posiekać i zmielić, a drugą połowę rozdrobnić i zalać wrzątkiem. Odstawić do namoczenia na 15 min. Odsączyć i zmiksować blenderem. Orzechy posiekać. W misce wymieszać daktyle z orzechami, żurawiną i jagodami goji. Dodać kakao oraz zieloną herbatę, a następnie wymieszać.

Krok 2: Masę doprawić miodem, dodać rozpuszczoną czekoladę gorzką i dokładnie wymieszać. Następnie dosypać mąkę kokosową i wyrabiać do uzyskania odpowiedniej, zwartej konsystencji.

Krok 3: Z masy uformować niewielkie kulki. Można je dodatkowo obtoczyć w kakao, zielonej herbacie czy mące kokosowej.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Wedel