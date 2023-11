Co roku te same pytania na Święta: co kupić mamie, tacie, chłopakowi? Czego potrzebuje siostra, a co spodoba się przyjaciółce? My już wiemy! Sprawdź nasze propozycje wyjątkowych, świątecznych prezentów dla każdego od marki WITTCHEN!

Reklama



Dla eleganckiej i modnej kobiety

Mat. prasowe

Czerwono-czarna listonoszka - 129 zł, Kolorowa chusta - 159 zł, Czerwona, skórzana torebka - 699 zł, Skórzane rękawiczki - 99 zł.

Twoja mama lub przyjaciółka śledzi aktualne trendy, ceni eleganckie dodatki i lubi wyglądać modnie? Wspaniałym prezentem dla niej może być jedwabna chusta z wielobarwnym printem lub skórzane rękawiczki, np. w kolorze intensywnej czerwieni. Eleganckie dodatki doskonale komponują się np. z zimowym płaszczem, modnymi botkami, stylową listonoszką ze skóry czy skórzaną torbą w ciekawym fasonie.



Dla miłośniczki wygody i funkcjonalności

Mat. prasowe

Skórzany portfel - 229 zł, Etui na dokumenty - 99 zł, Czapka z pomponem - 79 zł.

Moda przemija, wygoda pozostaje. Jeśli to stwierdzenie pasuje do kobiety, którą chcesz obdarować, dobrym pomysłem na prezent będzie zarówno praktyczny, ponadczasowy, jak i gustowny prezent, jakim jest np. portfel lub etui z najnowszej kolekcji Palermo lub Modena. Modele posiadają liczne kieszenie na niezbędne dokumenty, a przy tym wspaniale się prezentują, dzięki fakturze przypominającej strukturą korę drzewa. Kompaktowe portfele oraz etui ze skóry naturalnej zachwycają eleganckim designem i niezwykłą funkcjonalnością. Jeśli dla obdarowywanej liczy się komfort i wygoda, pomyśl o ciepłej i miękkiej czapce z akrylu, np. w zestawie z gustownym szalem lub rękawiczkami.



Dla nastolatki

Mat. prasowe

Lakierowany, tłoczony portfel - 139 zł, Skórzany portfel - 199 zł, Wieczorowa kopertówka - 299 zł, Futrzany brelok -29 zł.

Twoja siostra kocha intensywne kolory? Być może zainspiruje Cię nasycone barwy wspomnianych portfeli i etui z kolekcji Palermo, a także Signature. Radość nastolatce sprawisz, wybierając np. różową kopertówkę lub modną listonoszkę w żywych barwach. Szukasz drobiazgu na mikołajki? Puszysty brelok będzie miłym upominkiem!



Dla eleganta

Mat. prasowe

Męskie rękawiczki samochodowe - 99 zł, Elegancki parasol - 79 zł, Męski kaszkiet - 79 zł.

Każdy prawdziwy dżentelmen nie zapomina o eleganckich rękawiczkach nawet w samochodzie. Męskie rękawiczki samochodowe WITTCHEN zostały ozdobione oryginalnym dziurkowaniem. Ten model jest niezwykle funkcjonalny, a jednocześnie wyjątkowo atrakcyjny. Do kompletu możesz dobrać stylową czapkę lub elegancki kaszkiet. A gdy po wyjściu z samochodu, deszcz zaskoczy kierowcę – dobrze, by miał pod ręką duży, wytrzymały parasol.

Zobacz także



Dla stylowego ekstrawaganta

Mat. prasowe

Jedwabna mucha - 59 zł, Krawat w fantazyjny wzór - 59 zł, Poszetka z kaszmirem - 39 zł.

Znasz mężczyznę, który ma swój niepowtarzalny styl? Chętnie łączy wzory i faktury, nie boi się odważnych zestawień, lubi ekstrawaganckie dodatki? Być może przydanie mu do gustu jedwabna muszka, krawat o nietypowym wzorze lub barwna poszetka, która nada niepowtarzalny charakter męskiej stylizacji.



Dla profesjonalisty z klasą

Mat. prasowe

Męski portfel skórzany - 199 zł, Skórzany organizer - 199 zł, Biznesowa torba na laptopa - 159 zł.

Twój partner, brat lub przyjaciel lubi wyglądać dobrze w pracy, często spotyka się z klientami lub ma ustalony dress code w biurze? Praktycznym i gustownym prezentem będzie nowoczesna torba na laptopa, która pomieści również niezbędne dokumenty, ręcznie wykonany, ekskluzywny portfel lub profesjonalny organizer, który ułatwi obdarowanemu codzienną pracę.

Znajdź wymarzony prezent dla siebie lub kogoś bliskiego na wittchen.com!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką WITTCHEN