Nie wiesz, o co w tym roku poprosić w liście do Świętego Mikołaja? A może zastanawiasz się, z czego ucieszą się twoi najbliżsi? Świąteczne inspiracje z najnowszej kolekcji C&A rozwiążą twoje prezentowe dylematy. Dzięki naszym propozycjom ofiarujesz najbliższym oryginalne prezenty o wyjątkowej jakości i za rozsądną cenę. Zobacz nasze typy!

Reklama

Słodko i domowo

Sweter z bożonarodzeniowym motywem, cieplutkie kapcie albo supermodne rękawiczki – takie domowe, bezpretensjonalne prezenty niosą ważny komunikat: „Jesteś mi bardzo bliski/a”. A przecież po to dajemy upominki, aby okazać sobie sympatię i bliskość, prawda?

Mat. prasowe

1. Bluza z bożonarodzeniowym motywem, C&A, cena: 39,90 zł

2. Kapcie, C&A, cena: 49,90 zł

3. Rękawiczki świąteczne, C&A, cena: 19,90 zł

4. Skarpetki, C&A, cena: 19,90 zł

5. Świąteczne bokserki z ekologicznej bawełny, C&A, cena: 49,90 zł

6. Sweter z misiem, C&A, cena: 59,90 zł.

Mat. promocyjne

W eleganckim stylu

Gwiazdka to także idealna okazja, aby obdarować naszych najbliższych odrobiną luksusu. Twój partner ucieszy się np. z miękkiego szalika albo eleganckiego kompletu: muszki, poszetki i spinki do krawata. Dla najbliższej przyjaciółki (albo dla samej siebie!) możesz wybrać komplet: zegarek plus bransoletka albo metaliczną torebkę – w sam raz do sylwestrowej kreacji!

Mat. prasowe

1. Zestaw: mucha, szpilka i poszetka, C&A, cena: 59,90 zł

2. Zegarek i bransoletka, C&A, cena: 79,90 zł

3. Skórzany pasek, C&A, cena: 99,90 zł

4. Koszula ze swetrem, C&A, cena: 99,90 zł

5. Szal, C&A, cena: 59,90 zł

6. Zegarek i bransoletka z kryształkami, C&A, cena: 79,90 zł

7. Metaliczna torebka, C&A, cena: 59 zł.

Rozważnie i romantycznie

Chcesz, aby twój prezent był jednocześnie i praktyczny, i oryginalny? Postaw na akcesoria: szalik czy portmonetkę, albo modny sweter, który nie tylko grzeje, ale i zdobi. Gwarantujemy – takie prezenty zawsze cieszą!

Mat. prasowe

1. Damski dwustronny szal, C&A, cena: 39,90 zł

2. Męski szal z dzianiny, C&A, cena: 39,90 zł

3. Portmonetka, C&A, cena: 59,90 zł

4. Kardigan, C&A, cena: 99,90 zł

5. Sweter w serduszka, C&A, cena: 79,90 zł.



Więcej pomysłów na świąteczne prezenty znajdziesz na specjalnie dedykowanych stronach marki C&A – sprawdź:

Już jest! Wyprzedaż C&A na wybrane modele z kolekcji zimowej! Kliknij w baner:

Reklama