Jak będzie wyglądać Wigilia u Ania Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego? Bez jajek, glutenu i laktozy! :). Ania Lewandowska zaproponowała swoi fanom kilka potraw świątecznych, które są dietetyczne i świetnie nadają się dla alergików. Nas zainteresowała zupa piernikowa i alternatywny makowiec głównie z maku.

Ania wszystkim potrawom zrobiła zdjęcia w świątecznej dekoracji. Gdzie znajdziecie dokładne przepisy. Na blogu Lewandowskiej! A jak bywało kiedyś? Ania czasem robiła babeczki z proszku albo zmawiała w barze mlecznym!

Nie było tak tragicznie, żebym stołowała się w fast foodzie, ale zdarzało się, że na przykład na święta zrobiłam babeczki z proszku, co teraz jest dla mnie nie do pomyślenia! Ale wtedy byliśmy jeszcze bardzo młodzi, mieszkaliśmy w Poznaniu, a ja zupełnie nie umiałam gotować. Dzwoniłam do mamy i pytałam, czym zalać włoszczyznę, żeby wyszła zupa, a jak Robert miał ochotę na spaghetti bolognese, to jechałam do sieciówki z makaronami i zamawiałam studenckie porcje za 4,80, wrzucałam w domu do sitka i żartowałam, że właśnie ugotowałam - powiedziała w jednym z wywiadów.