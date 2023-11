Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi coroczne, świąteczne szaleństwo. Zakupy, sprzątanie, znowu zakupy, gotowanie, poszukiwanie prezentów. W tej gonitwie łatwo zapomnieć o tym, co najważniejsze. Dlatego właśnie, podczas wizyty w galerii handlowej lub biegania po mieście, warto znaleźć chwilę na to, by odkryć magię Świąt na nowo i radośnie spędzić czas z najbliższymi.

Zatrzymajcie się więc choć na chwilę i odwiedźcie ulubioną kawiarnię po to, by cieszyć się zimową atmosferą i towarzystwem ukochanych osób.

Świąteczne spotkania w Costa Coffee

Do celebrowania wspólnych chwil w tym szczególnym czasie zachęca Costa Coffee. Sieć kawiarni oferuje bardzo bogate i różnorodne menu świąteczne. Jego prawdziwą gwiazdą jest limitowana mieszanka ziaren kawy Winter Blend – 100% Arabica, która smakuje najlepiej w kawach mlecznych, jak Latte, Cappuccino czy Flat White. Jest łagodniejsza od klasycznej mieszanki, zawiera mniej kofeiny, więc można po nią sięgnąć nawet późnym popołudniem. Starannie wyselekcjonowane ziarna tej świątecznej mieszanki pozwalają baristom przygotować kawę o subtelnym, czekoladowych posmaku, z nutami jagód i przypraw korzennych.

Dla tych, którzy potrzebują większej dawki energii, bariści przygotują aromatyczną, intensywną kawę na bazie autorskiej mieszanki Costa Coffee - Mocha Italia Signature Blend, charakteryzującej się aż 27 różnymi aromatami wyczuwalnymi w filiżance. Warto zaznaczyć, że te szczególne ziarna kawy pochodzą z najbardziej egzotycznych rejonów świata, a do powstania oryginalnego miksu potrzeba było aż 112 kawowych prób. Dzięki połączeniu ziaren arabiki i robusty legendarna Mocha Italia zyskuje wyrazisty smak, pozwalający na przygotowanie perfekcyjnego włoskiego espresso. Kawy Costa Coffee cechują się bogactwem smaku oraz wyższą zawartością kofeiny, dlatego pobudzą nawet największego śpiocha :)

W zimowym menu Costa Coffee nie mogło zabraknąć klasycznej kawy Cappuccino, tym razem serwowanej ze szczyptą cynamonu.

Ale to nie koniec świątecznych nowości...

Latte Festive, czyli zimowe kawy dla łasuchów

Hitem tego sezonu są aromatyczne kawy Latte z kampanii Festive, które swoim niepowtarzalnym smakiem wprowadzają w magiczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Zachęcamy was do spróbowania wszystkich! Wyjątkowej Latte o smaku toffi, wykończonej bitą śmietaną, polanej sosem karmelowym z dodatkiem kostek karmelu, pralinowo-orzechowej Latte - czekoladowej kawy z nutą orzechów, udekorowanej bitą śmietaną i czekoladową posypką, Latte po irlandzku -bezalkoholowego napoju z dodatkiem syropu o smaku „irish cream” oraz czekoladowej posypki na bitej śmietanie. Osobom, które dbają o linię, ale nie chcą odmawiać sobie przyjemności, proponujemy natomiast kawę Latte Piernikową Light o obniżonej kaloryczności, ze słodkim, piernikowym akcentem i bezcukrowym syropem smakowym.

Uwaga! Każda kawowa propozycja z oferty świątecznej Festive może zostać przygotowana na bazie… czekolady zamiast espresso! To idealna opcja dla młodszych Gości kawiarni oraz dla tych, którzy zamiast porannego pobudzenia, poszukują wieczornego, słodkiego ukojenia.

Kto mógłby się oprzeć tak wyjątkowemu zestawieniu? :)

