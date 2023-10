Uwielbiasz atmosferę świąt i wszystko, co z nimi związane? Kochasz ubierać choinkę, piec pierniczki, kupować prezenty dla bliskich i nosić zabawne swetry w renifery? W takim razie, na pewno spodobają ci się nasze filmowe propozycje, które wprowadzą cię w świąteczny nastrój już na początku grudnia! Jeśli myślisz, że widziałaś już wszystkie filmy z tej kategorii, to jesteś w błędzie:). Czas odkryć mniej popularne, a bardzo wartościowe pozycje w Zoom TV! Teraz możesz rozkoszować się świątecznymi filmami od poniedziałku do piątku o 21:00 oraz w weekendy o 20:00. Kto już nie może się doczekać?!

Święta w Pemberley

Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Elizabeth, która zajmuje się zawodowo planowaniem imprez, zostaje wysłana do małego miasteczka, aby zorganizować tam świąteczny festiwal. Na miejscu poznaje miliardera Williama, będącego w procesie sprzedaży posiadłości, którą Elizabeth miała zamiar wykorzystać jako miejsce planowane na wydarzenie. Niespodziewanie między dwojgiem z pozoru niepasujących do siebie ludzi zaczyna iskrzyć.

Emisja:

4 i 14 grudnia - 21:00

Świąteczna zamiana

Pewnego zimowego dnia piosenkarka Audrey i bogata dyrektor wytwórni muzycznej Julia zderzają się ze sobą. Następnego ranka kobiety zauważają, że magicznym sposobem zamieniły się ze sobą ciałami. Audrey odkrywa, że chociaż życie Julii jest pełne luksusu, to nie może on zastąpić jej kontaktu z rodziną. Julia zaś zyskuje dużo czasu na spędzanie go w rodzinnym gronie, jednak szybko zauważa, że Audrey nie potrafi odmówić nikomu i przez to traci czas na samą siebie. Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, obie kobiety robią wszystko, żeby dowiedzieć się, jak pomóc sobie nawzajem, by móc wrócić do swoich żyć i nie stracić Bożego Narodzenia w gronie własnych rodzin.

Emisja:

5 grudnia - 20:00

28 grudnia - 21:00

Ostatnie święta w domu

Rozrzucone po całym kraju siostry Marvin przyjeżdżają do Woodstock w stanie Vermont, gdzie mieści się ich dom rodzinny, by jak co roku wspólnie spędzić dwa tygodnie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Każda z sióstr chce opowiedzieć rodzicom o ważnych zmianach w ich życiach. Jednak ich wiadomości schodzą na drugi plan, gdy Państwo Marvin informują córki, że zamierzają szybko sprzedać dom i to ich ostatnie święta w rodzinnej posiadłości.

Emisja:

9 grudnia - 21:00

Zdążyć do domu na święta

Cara niedawno straciła matkę. W trakcie podróży do rodziny na święta spotyka na lotnisku sławnego piosenkarza country Heatha. Jego także czeka trudne Boże Narodzenie, odkąd nie żyje jego ojciec. Ze względu na złą pogodę ich samolot zostaje odwołany, ale Cara i Heath postanawiają, że pomimo tego spróbują wspólnie dotrzeć innym sposobem do swoich domów.

Emisja:

22 grudnia / 21:00

Zainteresowana? Pełną lista filmów znajdziesz tutaj. Daj się porwać magii świąt!

