Czy twój maluch napisał już list do św. Mikołaja? Niektóre dzieci przez cały rok mówią o tym, o czym marzą, inne nie mogą się zdecydować do ostatniej chwili. Kupowanie prezentu dla najmłodszych bywa wyzwaniem. Półki w sklepach aż uginają się od zabawek, pluszaków czy innych drobiazgów. Ale jak wybrać najfajniejszy prezent? Czy powinniśmy się kierować najnowszymi trendami, czy raczej skupić się na czymś edukacyjnym lub funkcjonalnym? Sprawdź naszą listę, a na pewno twoje dziecko będzie zachwycone, gdy rozpakuje świąteczną paczkę!

MIX Box dla małych superbohaterów

materiały prasowe

Jeśli myślisz o kupnie pod choinkę dla swojej pociechy smartfona przyjrzyj się ofercie MIX Boxa w opcji MIX 30 Elastyczna z oferty Plusa. Znajdziesz w niej telefony już od 1zł! To idealne rozwiązanie także dla rodziców, ponieważ opłata i usługi telekomunikacyjne mieści się w ramach doładowania 30 zł miesięcznie. Po wykorzystaniu przez dziecko wszystkich środków na koncie, nasze zobowiązanie nie wzrasta. Dodatkowo, w świątecznej ofercie dedykowanej młodszym użytkownikom, możesz dostać MIX Box gadżetem z najnowszego filmu animowanego ze Spider-Manem! W ofercie zielonego operatora szczególną uwagę zwracają dwa smartfony: HUAWEI Y6 2018 z aparatem 13 MP i 8 MP oraz funkcją dual sim oraz LG K9 DUAL z aparatem 8 MP i 5 MP oraz 16 GB wbudowanej pamięci. Warto dodać, że w ofercie MIX rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci są bez limitu i za darmo! Mamy możliwość dokupienia cyklicznego pakietu Social, z darmowym transferem podczas korzystania z Facebooka, Messengera, WhatsAppa i Instagrama. Ta opcja szczególnie ucieszy osoby, które lubią korzystać z mediów społecznościowych.

IPLA DZIECI

iStock

Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku rozrywkę, bezpieczną i odpowiednią dla jego wieku, pakiet IPLA DZIECI będzie dobrym prezentowym wyborem. IPLA DZIECI to propozycja, jaką dla najmłodszych użytkowników przygotował serwis IPLA. To świat bajek zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. W pakiecie znajduje się aż 11 znanych kanałów, m.in.: Nick JR, Nickelodeon, Boomerang, Disney Junior, Cartoon Network, czy Disney XD. Są tam także ulubione bajki najmłodszych, takie jak: "Jake i piraci z Nibylandii", "Dzień, w którym Heniś poznał...", "Straszne historie Maszy", "Agi Bagi" i inne. Dostęp do programów jest możliwy na smartfonie, komputerze i Smart TV. Bajki obejrzycie BEZ REKLAM.

Książki dla dzieci

iStock

Czytanie dzieciom jest bardzo ważne - warto już od pierwszych dni życia zaznajomić malucha z ilustracjami i tłumaczyć mu otaczający, nowy dla niego, świat. Zwłaszcza, że książki są pełne kolorów, a niektóre nawet urozmaicone o dźwięki. Jeśli nawet wydaje ci się, że twój maluch nic nie rozumie, szybko zobaczysz, że to nie jest prawda. Czytanie sprawia dzieciom ogromną radość, a przy tym umacniacie waszą więź. I jedno jest pewne - ten "dobry nawyk" pielęgnowany na początku, opłaci się później także w przyszłości u starszego dziecka, które samo chętnie będzie sięgać po książki.

Samsung Galaxy A7 w świątecznej ofercie abonamentu Plusa

iStock

Jesteś tym rodzicem, który martwi się i co kilka godzin dzwoni do dziecka, gdzie jest i co robi? A może kochasz robić zdjęcia swojemu maluszkowi, by uwiecznić każdą chwilę? W ramach abonamentu Plusa możesz kupić na raty w korzystnej cenie Samsunga Galaxy A7! Posiada potrójny aparat tylny 24 MP + 5 MP + 8 MP oraz przedni 24 MP, dzięki któremu zrobisz niesamowite świąteczne zdjęcia sobie i bliskim. Jego duży ekran idealnie nadaje się do oglądania filmów, a gładkie zaokrąglenia obudowy sprawiają, że wygodnie trzyma się go w ręce. "Siódemka" znalazła się w ofercie świątecznego abonamentu Plusa, w ramach którego otrzymamy 6 miesięcy abonamentu za darmo (przez ten czas płacimy tylko ratę na sprzęt). Dodatkowo, z pewnością ucieszą Was darmowe rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich oraz Internet bez końca.

Samochód zdalnie sterowany

iStock

Mijając na spacerze mnóstwo samochodów słyszysz często „brum brum”? Dla takich małych fanów motoryzacji mamy coś specjalnego – zdalnie sterowane auto, które może jeździć zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Twoje dziecko będzie z zapałem obserwować jazdę do przodu, cofanie, zakręty i inne manewry. Ty, sterując samochodem przypomnisz sobie beztroskie dzieciństwo, a maluszek będzie zachwycony wspólną zabawą.

To, co - teraz jesteście gotowi na świąteczne zakupy?

Materiał powstał we współpracy z marką Plusem i Cyfrowym Polsatem