Zastanawiasz się czego pragnie elegancka i stylowa kobieta? Czym obdarować ukochaną osobę, żeby poczuła się wyjątkowo i pięknie? Obok takiej biżuterii żadna z nas nie przejdzie obojętnie...

Święta to czas magiczny i wyjątkowy. Atmosfera i niezwykła energia Bożego Narodzenia, powoduje że chcemy emanować pięknem i ujmować wyjątkowym lookiem. To również moment, w którym pragniemy swoim najbliższym podarować coś efektownego, bardzo stylowego i eleganckiego. Dla wszystkich amatorek modnej biżuterii, mamy olśniewającą propozycję włoskiej marki Nomination.

Ponadczasowy błysk!

Marka Nomination ujmuje swoimi kolekcjami, od lat jest światowym liderem biżuterii ze stali szlachetnej i złota. Została stworzona ponad 30 lat temu we Florencji, od tamtej pory pokochały ją elegantki na całym świecie. Do produkcji swoich produktów wykorzystuje tylko najlepszej jakości materiały m.in. 18-karatowe złoto, 9-karatowe różowe złoto, kamienie szlachetne i półszlachetne, a także diamenty. Nic zatem dziwnego, że kolekcje tej marki zachwycają zarówno kobiety, jak i mężczyzn którzy z przyjemnością obdarowują swoje ukochane błyszczącymi dodatkami. Jakość kamieni i design biżuterii dodaje im uroku, klasy i elegancji.

Tej zimy, specjalnie z myślą o wszystkich kobietach kochających błysk i kamienie szlachetne, marka Nomination proponuje piękną świąteczną kolekcję Winterland. Trzeba przyznać, że bransolety i wisiorki z tej kolekcji, to idealny prezent świąteczny, dostać taki klejnot pod choinkę to marzenie...Świąteczna linia Nomination to produkty ze srebra, przyprószone lśniącymi cyrkoniami, a inspiracją jest piękno zimowej natury i płatki śniegu. Stąd w kolekcji urocze wisiorki w kształcie płatków śniegu oraz iskrzące się niczym szron bransolety i kolczyki.

Nowoczesna klasyka

W tym sezonie iskrząca się biżuteria jest zdecydowanie na czasie. Pokochali ją światowi projektanci i celebrytki. Jeśli uwielbiasz minimalistyczny i elegancki styl, dodatki z kolekcji Nomination będą idealnym wykończeniem każdej zimowej stylizacji. Sprawdzą się zarówno podczas wieczornej kolacji wigilijnej, sylwestrowej imprezy jak i romantycznego wieczoru z partnerem. To doskonały dodatek dla każdej stylowej kobiety, która potrafi podkreślać swoją kobiecość i piękno, a jednocześnie uwielbia klasykę w nowoczesnej odsłonie. Jeśli nie przepadasz za bransoletkami, ale uwielbiasz zegarki... Olśnij wszystkich nowym zegarkiem Composable, które w tym sezonie zawierają zachwycający srebrny brokat! Bransoleta do zegarka może być spersonalizowana, możesz sama ją skomponować, tak żeby odzwierciedlała twój indywidualny styl. Taki zegarek to prawdziwy must-have tego sezonu!

„Perełki” z najnowszej kolekcji marki Nomination to doskonały prezent pod choinkę, rocznicę ślubu lub wyjątkową okazję. Świąteczna linia biżuterii Winteland jest jedyna w swoim rodzaju, koniecznie zajrzyjcie na Nomination, gdzie znajdziecie wszystkie produkty z linii Winterland. My jesteśmy zachwycone.

