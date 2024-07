Torebki Goshico nie należą do akcesoriów zachowawczych i nijakich. Projekty sióstr Goshico udowadniają, że tradycyjne, folkowe inspiracje stanowią niewyczerpany temat dla współczesnej mody i idealnie przełamują, dominujący obecnie w trendach i nieco już nudny, minimalizm. To modne gadżety o designerskich wzorach, wyróżniające się w każdej stylizacji.

W najnowszej sesji twórczynie marki uchwyciły look kobiety niejednoznacznej, a dzięki temu intrygującej. Ukryta w warstwowych stylizacjach; łącząca, nowoczesne kroje z folkowymi elementami; zestawiająca miękkie, otulające tkaniny z surowymi, sztywnymi materiałami, kobieta Goshico, to uosobienie miejskiego, bezkompromisowego szyku kreowanego na styku obowiązujących trendów i ponadczasowych wpływów polskiej kultury etnicznej.

Zobaczcie cały lookbook Goshico na jesień-zimę 2013/2014: