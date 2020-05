Sukienka z H&M w kropki to hit Instagrama. Kosztuje 139 zł, a teraz jest dostępna na wyprzedaży!

Poszukujecie idealnej sukienki na wiosnę i lato 2020, która idealnie sprawdzi się na wiele okazji? Mamy dla Was idealny model, który pokochały instagramerki na całym świecie. A dlaczego warto wybrać akurat tę sukienkę? Po pierwsze ma jeden z najmodniejszych krojów w tym sezonie, chodzi oczywiście o kopertowe wiązanie, a po drugie - jest w groszki. Ten wzór przeżywa właśnie prawdziwy renesans i z pewnością warto mieć w swojej szafie przynajmniej jedną część garderoby w drobne groszki. W H&M jest dostępna sukienka w super modne kropki, która szybko stała się hitem Instagrama.

Biała sukienka w groszki z H&M to hit Instagrama

Sukienka w groszki z H&M do długości midi to absolutny hit tego sezonu. Nic dziwnego, że pokochały ją gwiazdy i Instagramerki, skoro można nosić ją zarówno na co dzień, jak i na ważne okazje. Idealnie komponuje się z czarnymi lub cielistymi sandałkami na obcasie, szpilkami, a jedna z blogerek zakłada do niej espadryle. Dekolt w serek i kopertowa góra sprawiają, że sukienka eksponuje górne partie ciała, co można wykorzystać starając się ukryć niedoskonałości swojej figury.

Obecnie ten model jest przeceniony i kosztuje 139 zł. W weekend kupimy ją z dodatkową 20% zniżką, którą przygotowała sieciówka dla swoich klubowiczów.

Zobacz także: Trendy na wiosnę 2020 prosto ze światowych wybiegów! W tym sezonie rządzą falbany

Kopertowa sukienka w kropki jest dostępna w H&M. Obecnie jest przeceniona ze 199 zł na 139 zł!

Mat. promocyjne

Jak wam się podoba nowy hit Instagrama?

Sukienka w kropki z H&M idealnie sprawdzi się na wiele okazji.