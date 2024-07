66-letnia aktorka Helen Mirren, największą sławę zyskała dzięki oscarowej roli w filmie „Królowa” i właśnie od tamtego czasu nie znika z celownika dziennikarzy. Trzeba zaznaczyć, że jako jedna z nielicznych otrzymuje wyłącznie pozytywne komentarze!

Brytyjska gwiazda, co roku otrzymuje wyróżnienia nie tylko za grę aktorską, ale również nienaganny styl, a nawet ciało! Trzeba przyznać, że figury Helen Mirren, może pozazdrościć niejedna 30-latka!



Tym razem i my doceniamy stylizację aktorki. Na wielkie gali „A Heart for Kids” w Berlinie Helen Mirren miała na sobie dopasowaną sukienkę w grafitowym kolorze, którą połączyła z mocno kryjącymi rajstopami i zamszowymi szpilkami typu peep toe.



Całość wyglądała elegancko, seksownie, ale i ze smakiem.



A wy jak oceniacie tę szałową „seniorkę”?



