Anna Mucha to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Zazwyczaj wybiera stylizacje, które doskonale pasują do niej i są zgodne z najnowszymi trendami. Tym razem pojawiła się w marynarce zdobionej cekinami, które są jednym z hitów sezonu jesień-zima 2014/2015.

Nam udało się stworzyć look inspirowany stylem aktorki. Podobny żakiet zdobiony cekinami i czarne szpilki znalazłyśmy w Zarze. Klasyczne cygaretki wypatrzyłyśmy w River Island, a białą koszulę w Topshopie. Zaś czerwoną torebkę zaprojektowała Rebecca Minkoff. Znajdziecie ją w sklepie internetowym Zalando.pl. Uzupełnieniem stylizacji jest srebrny lakier do paznokci Anny i szminka do ust marki Pupa.

