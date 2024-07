Przykuwający oko design czy solidna technologia? Z nowym smartwatchem od Huawei już nie musimy wybierać. Huawei Watch GT 3 Pro to najbardziej zaawansowany zegarek sportowy w ofercie marki. To też gustowny modowy dodatek, który będzie odzwierciedlał osobowość i styl właściciela.

Klasyczny design, szlachetne materiały

Do wyboru mamy wersję tytanową i ceramiczną. Obie posiadają szeroką gamę pasków umożliwiających komfortowe korzystanie z zegarka podczas uprawiania sportu, pracy i odpoczynku. Obie – mimo wytrzymałej obudowy – są lekkie i wygodne w noszeniu. Przycisk z tyłu paska pozwala nam dostosować rozmiar urządzenia za pomocą jednego dotknięcia. Obrotowa koronka (dzięki precyzyjnemu rozpoznaniu ruchów palca) zapewnia z kolei bardziej intuicyjną nawigację po interfejsie urządzenia. Co ważne, nowy Huawei Watch GT 3 Pro oferuje doskonałą jakość obrazu, która pozwala wyświetlić nawet najdrobniejsze szczegóły na wyraźnym, dużym ekranie.

Wersja tytanowa łączy minimalizm z wyszukaną formą. Oprócz wyboru gustownych pasków (do uprawiania sportu świetnie nadaje się ten wykonany z fluoroelastomeru, który jest trwały, wodoodporny i odporny na pot, a na wielkie wyjście – elegancki skórzany, gwarantujący jakość i trwałość), Watch GT 3 Pro oferuje też wiele różnorodnych tarcz zegarka.

Wersja ceramiczna ma błyszczące złote i srebrne metalowe ornamenty, dzięki czemu każdy egzemplarz lśni naturalnym blaskiem. Wyposażono ją w wytrzymałe szafirowe szkiełko, które sprawia, że zegarek jest niezwykle odporny na zarysowania i stłuczenia. Wyróżnia ją też specjalnie zaprojektowana dla tego modelu tarcza z motywem kwiatowym, wzbogacona o dynamiczne efekty. Wybierając tę wersję możemy zdecydować się np. na modny i stylowy ceramiczny pasek (łatwo dopasowuje się do kształtu nadgarstka, gwarantując wygodę i stabilność) albo biały skórzany (miękki i wygodny, a jednocześnie niezwykle trwały).

W trosce o nasze zdrowie

Jako pierwszy zegarek w portfolio marki, Huawei Watch GT 3 Pro zapewnia precyzyjne pomiary EKG. W jasny i przejrzysty sposób dostarcza także inne informacje dotyczące pracy serca. Funkcja ta nie jest jeszcze dostępna w Europie, ale będzie można z niej korzystać już w najbliższych miesiącach.

Smartwatch pozwala zadbać o zdrowie, śledząc poziom tętna czy natlenienia krwi. Zbiera dane na temat pracy układu oddechowego, ciśnienia i jakości naszego snu. Sprawdza, w której fazie cyklu menstruacyjnego się znajdujemy i szacuje datę owulacji.

Dzięki aplikacji Huawei Health, możemy otrzymywać regularne powiadomienia, które pomogą nam wyrobić zdrowe nawyki. Smartwatch przypomni nam, kiedy powinnyśmy napić się wody, zażyć lekarstwa, odpocząć czy wykonać trening. Stworzy spójny harmonogram snu, tak, aby każdy dzień rozpoczynać z zapasem energii. Gdy wykonamy wszystkie zaplanowane na dany dzień działania, czeka na nas nagroda. Na tarczy zegarka zakwitnie zielona koniczyna.

To jednak nie wszystko. Smartwatch obsługuje w sumie ponad 100 różnorodnych trybów sportowych! (m.in. bieganie na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniach, spacery na świeżym powietrzu, spacery w pomieszczeniu). Ocenia naszą kondycję i na podstawie historycznych danych, ustala profesjonalny plan treningowy. A co, jeśli zgubimy drogę? Dzięki dokładnej nawigacji, WATCH GT 3 Pro poprowadzi nas do celu. Niczym doświadczony przewodnik, podpowie, ile czasu i jaka odległość dzieli nas od mety.

Z jego pomocą możemy też zacząć…nurkować. To pierwszy zegarek Huawei wyposażony w tryb swobodnego nurkowania (aż do 30 metrów głębokości!). Barometr w czasie rzeczywistym podaje kluczowe informacje, które mogą przydać się nam w nauce i treningach. Urządzenie jest odporne na słoną wodę, wysoką i niską temperaturę, a nawet wstrząsy.

Sprzęt dla wymagających

Możemy połączyć smartwatch ze smartfonem przez Bluetooth i być zawsze w kontakcie. Nie tylko odbierzemy telefon bez sięgania do kieszeni, ale też zyskamy dostęp do historii połączeń, szybko odpowiemy na przychodzące wiadomości czy wyciszymy powiadomienia. Za pomocą komend głosowych skorzystamy m.in. z aplikacji treningowych albo ustawimy budzik w smartfonie. Do pełnej wygody warto sparować urządzenie ze słuchawkami bezprzewodowymi (np. HUAWEI FreeBuds 4).

Polubicie go tak bardzo, że nie będziecie chciały się z nim rozstać! Na szczęście nie będziecie musiały. Huawei WATCH GT 3 Pro został wyposażony w wydajną baterię, zapewniającą ekstremalnie długi czas pracy bez konieczności ładowania. W wersji tytanowej to 14 dni umiarkowanego i 8 dni intensywnego użytkowania. W wersji ceramicznej – kolejno 7 i 4 dni. Co więcej, smartwatch obsługuje szybkie i wygodne ładowanie bezprzewodowe. Jeśli chcecie, żeby wytrzymał cały dzień wystarczy tylko 10 minut!

