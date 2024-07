Maciej Stuhr w rozmowie z "Twoim Stylem" zwrócił ostatnio uwagę na pewną naszą, polską przypadłość. Łatwo zachwycamy się tym, co inne, nie doceniając przy tym naszej historii, dokonań i korzeni.

- Dobrze jest wiedzieć, co jest nasze, skąd pochodzimy, co myśmy ze sobą przynieśli, co włożyli w historię. I nie wstydzić się tego. Bo mamy ciągle do stwierdzeń typu: te nasze stroje ludowe i spotkania z wiejską kulturą to obciach, a stroje Indian w Peru - takie fajne, kolorowe.

Trudno nie zgodzić się z tym wywodem.

(ac)