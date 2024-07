Pamiętacie Ethel Granger, posiadaczkę najwęższej talii na świecie? Włoski Vogue poświęcił swój wrześniowy numer właśnie jej.

Nawiązując do zawartości, magazyn postanowił ubrać jedną z modelek w ultrawąski gorset. Szczerze współczujemy Stelli Tennant, której przyszło go założyć. Gorset zwęził jej naturalną talię do 33 cm!

Naszym zdaniem taki look wygląda nieco upiornie. Miejmy nadzieję, że mimo iż pokazał się w Vogue'u żadna z kobiet nie będzie chciała mieć równie wąskiej talii.